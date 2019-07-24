MLB／塞爾6局10K領軍 紅襪終於站上美東第二

2019-07-24 16:55 聯合新聞網 綜合報導



塞爾此役主投6局飆出10K只丟2分，帶給紅襪贏球機會，同時在隊友火力支援下拿到本季第5勝。 美聯社 分享 facebook

經歷開季低潮，衛冕軍紅襪今日以5:4驚險擊敗光芒，相隔4個月後終於超車光芒、再度站上分美聯東區第2。

紅襪開季僅3勝8敗，完全沒有衛冕軍風範，不過經過半個賽季調適，此役獲勝後戰績提升至56勝46敗、勝率達54.9%，以些微領勝率超越光芒，晉升分區第2名，上次有此名次要追朔至開季1勝1敗時，只是目前仍落後龍頭洋基10場勝差。

此役前6局成為投手戰，雙方以2:2平手，直到7局上紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）一支陽春砲打破僵局，8局上再靠著滿壘機會補進2分奠定勝基，光芒九局下奮力攻下2分，仍是1分之差不敵紅襪。

針對球隊逐漸找回衛冕氣勢，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）表示，「一開始其他球隊都遠遠領先我們，但這段時間我們學到，其實我們能夠再度迎頭趕上。」

不過紅襪王牌塞爾（Chris Sale）不因此滿足，「我們還有些課題要克服，我不認為能有任何喘息空間，我們仍要加足馬力往前衝。」

至於落敗的光芒近況不樂觀，開季本一度打出14勝4敗跌破眾人眼鏡，但隨著賽季持續逐漸原形畢露，近8戰苦吞7敗。談及近期頹勢，光芒總教練凱許（Kevin Cash）認為，「自己過去兩週應該多激勵球員」，並說：「我們必須贏球，因此要打好球、投好球，但我們現在沒做好，總之過去沒有太多振奮士氣的事。」

光芒投手普奇（Colin Poche）則覺得球隊總會有低潮，但依舊相信自己的團隊，認為其中不乏領導者，並堅信球隊絕對能擺脫陰霾。