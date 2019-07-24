MLB／沒收再見安打 希克斯美技助洋基勝雙城

2019-07-24 15:00 聯合新聞網 綜合報導



洋基靠著外野手希克斯(左)在10局上的美技接殺，驚險擊敗雙城。 美聯社 分享 facebook

美聯東區龍頭洋基今日迎戰中區霸主雙城，此役堪比季後賽前哨戰，雙方炮火不斷，有多達6次領先交換，最後洋基靠著外野手希克斯（Aaron Hicks）美技接殺，以14:12笑著帶走勝利。

洋基、雙城兩支豪強本場競爭激烈，開局以來雙方勝率不斷更迭，比賽末段局勢更是變化莫測。洋基先是於首局先發制人搶下2分，不過雙城打線熱機快接續4局接連灌進9分，洋基於5局上迎頭追趕仍帶著4分差進入賽事後半。

來到賽事下半場，態勢風雲變色，洋基第8局靠著2次保送，及包含此役打擊功臣葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）在內的單局4支二壘安打，迅速得分大進補，一度10:9超前雙城。雖後續仍遭對手跑回3分，但洋基展現韌性，9局先追平、延長10局上延續打擊火力取得領先，最終靠著希克斯美技沒收雙城外野手凱普勒（Max Kepler）可能的再見安打，以14：12驚險帶走勝利。

根據大聯盟數據分析系統，凱普勒這一棒本有56%機會落地形成安打，無奈希克斯快腿衝刺至左中外野，起跳後左臂一舉，將雙城逆轉希望牢牢沒收在自己手套裡。

本場勝利，讓洋基以美聯東區第一出線幾乎無懸念，目前以10場勝差領先同區落後的紅襪及光芒，至於落敗的雙城，則是跟中區緊追在後的印第安人僅剩3場勝差。