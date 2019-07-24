MiLB／張育成敲本季第6轟 林子偉3安盜壘成功

2019-07-24 14:36 中央社 台北24日電



旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天與洋基隊比賽2局開轟，為個人本季第6轟。 報系資料照 分享 facebook

旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天與洋基隊比賽2局開轟，為個人本季第6轟，近2場出賽都有安打，球隊終場以6比11輸球；紅襪隊3A野手林子偉，今天單場3安有1次盜壘成功。

印地安人隊今天與洋基隊比賽，張育成先發打第5棒、守二壘，2局首打席就敲出陽春砲，3局敲出中外野方向飛球出局，5局敲出內野飛球出局，7局選到保送上壘，9局吞下三振；張育成今天總計4打數敲出1支全壘打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成68。

今天比賽洋基隊首局就有攻勢，靠著接連5支安打，包括韋德（Tyler Wade）全壘打，開賽取得4比0領先，印地安人隊2局下半靠著張育成陽春砲追回1分，洋基隊5局再起攻勢，靠著單局2支全壘打，再添3分。

印地安人隊5局下半靠著接連4支安打拿下2分，洋基隊6局上半梅賓（Cameron Maybin）開轟，再靠著接連安打搶分，單局再添2分拉開領先差距，9局洋基隊再敲2轟；洋基隊今天全場敲出17安、包括6發全壘打，火力驚人，印地安人隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

紅襪隊3A今天與光芒隊3A交手，林子偉先發打第6棒、守二壘，2局敲出安打，送回球隊第1分，3局再敲安打、盜上二壘，為本季第6次盜壘成功，5局敲出滾地球出局，7局敲出平飛球出局，8局吞下三振、9局再敲出安打。

林子偉今天單場6打數敲出3支安打，貢獻1分打點，另有1得分，打擊表現不錯，賽後打擊率升至2成44；紅襪隊今天打線發揮，全場敲出21支安打，攻勢有效串聯，終場以17比2拿下比賽勝利。