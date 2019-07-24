MLB／36歲卡諾下半季回春 生涯首度單場3響

2019-07-24 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大都會在主場迎戰教士，明星賽後擺脫冰冷手感的老將卡諾（Robinson Cano）展現價值，生涯首度出現單場三響，並包辦所有打點，率領大都會以5：2勝出。

卡諾在明星賽前出賽65場才敲出四發全壘打，今天就進帳三轟，四局下先棒打教士先發投手派戴克（Chris Paddack），用打到右外野上層看台的陽春彈首開紀錄，六局下再度狙擊派戴克，這次是傷害更大的兩分砲。

七局下換面對牛棚投手艾倫（Logan Allen），卡諾不懼左投，照樣將球扛到右外野上層觀眾席，行成今天最遠的418呎全壘打，以36歲之齡寫下生涯首度的三響砲。

前一次大都會有球員出現單場三響，是2017年的「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes），至於大都會球員在主場三響，隊史上只有三次，除了今天的卡諾外，前兩次都發生在2015年7月，分別為杜達（Lucas Duda）和尼文赫伊斯（Kirk Nieuwenhuis）。

大都會先發投手瓦加斯（Jason Vargas）投六局只被敲一支安打、無失分，飆出八次三振，收下本季第五勝；終結者迪亞茲（Edwin Diaz）接管九局上無人出局，一、二壘有人危機，只掉一分，本季第22次救援成功到手。