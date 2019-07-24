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MLB／吳昇桓被洛磯DFA 旅美生涯恐告終

2019-07-24 08:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

為了整理40人名單空間給3A升上的資深內野手阿隆索（Yonder Alonso），洛磯指定轉讓南韓投手吳昇桓，由於他剛動完手術、整季報銷，預計數日後洛磯就會正式宣布釋出，這位前南韓終結者的大聯盟生涯面臨告終。

吳昇桓是在上周動刀清除手肘骨刺，今年賽季確定回不來，留下21場出賽，18.1局投球、防禦率9.33的成績，剛滿37歲的他，今年正好是和洛磯合約的最後一年，在年紀和健康雙重疑慮下，若被釋出恐怕難以找到新東家，能否繼續旅美成問號，而據報導，他先前曾為重返韓職探路。

吳昇桓是在2016年以33歲之齡挑戰美職，第一年在紅雀拿下19個救援點，防禦率1.92，被票選為國聯新人王，最終名列第六名，隔年雖然再獲20次救援成功，但防禦率升至4.10，接下來他轉而加入藍鳥，接著又被交易至洛磯，總計四年大聯盟之旅，留有16勝13敗、防禦率3.31的成績，並有42次救援。

阿隆索是教士球星馬恰多（Manny Machado）的大舅子，他在七月初遭到白襪釋出，被洛磯用小聯盟合約簽下，在3A待了九場比賽，繳出打擊率破四成的屠殺數據，洛磯決定給他機會回到大聯盟。

洛磯大聯盟吳昇桓
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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