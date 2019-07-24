王維中球路遇亂流 壘包精算師背後的出賽危機

隨著明星賽結束，今年球季也漸漸進入後半段。季初拒絕韓職球團的合約、再次挑戰美國職棒的王維中，與運動家簽了一紙附帶春訓邀請的小聯盟合約，並在5月底順利升上大聯盟。如今，他也成功地繼續留在運動家25人名單，還有近一半的球季可以發揮。雖然在運動家的出賽機會並不多，但他的帳面成績卻保持得非常亮眼——防禦率1.64、被上壘率1.00，都比過往出色許多。

球路乘上「失速」列車 控球持續遇亂流

不過，雖然王維中的帳面成績看似優異，但其實投球內容有待加強。他2017年在釀酒人時的直球、滑球均速分別為93.7 mph、86.2 mph，較不常使用的伸卡球更有著95.5 mph的球速。然而，他今年的四縫線均速降至91.1mph，使用率次高的滑球均速也僅剩84.1 mph。

此外，王維中的控球一直都為人詬病。2017年時，他有43%的球路偏離好球帶；今年回鍋美職後，他的控球仍舊沒有起色，反而還愈漸失準，所投的球路有高達54%未進入好球帶。失速的球路、每況愈下的控球，難以誘使打者出棒，徒增用球數，還會陷入的球數落後的窘境。

王維中的控球並不穩定，在球速無法回升的情況下，近幾場保送又偏多，已經有不小的危機。 美聯社 分享 facebook

王維中本季運氣佳 暫無大量失分

雖然王維中的球速及控球都比前幾年遜色，但靠著隊友的守備幫忙及低張力的出賽時機，使他的失分量都保持在低檔。不過，球團似乎也察覺他的投球內容其實不太穩定，便未給予太多出賽機會——截至今日，王維中7月僅出賽5場、投7局，且都是在大比分差或球賽中段等非關鍵時刻上場居多，可見球團對他的信任度不足。

細觀王維中的逐球表現，球路常偏高至紅中，但打者未出棒或打得不甚理想，運氣實在很好；此外，他的壞球率非常高，投到2壞球以上是家常便飯，也經常保送打者深陷失分危機，卻總能拿到第3個出局數結束該半局。雖然台灣媒體將之稱為「壘包精算」，但這樣的表現難以讓教練團信服，也是運動家牛棚放火之際，他還是難以獲得出賽機會的原因。

王維中至休士頓比賽，遇上熱情的台灣球迷，他大方地送球給小粉絲！ 絕對溫度提供 分享 facebook

適逢運動家頂牛崩盤 王維中能否及時補上空缺？

運動家原本固若金湯的頂級牛棚群崔能（Blake Treinen）、崔維諾（Lou Trivino）及索瑞亞（Joakim Soria），本季都離奇地提油桶上場，目前終結者暫由漢崔克斯（Liam Hendriks）擔任。

漢崔克斯的主要球種有三——四縫線、滑球及曲球。他的直球均速達95.9 mph、平均轉速則有2348 rpm，足足比王維中多了近5 mph、200 rpm；此外，他的變化球也很犀利——滑球K% 38.5%、揮空率44.9%、BB% 3.8%，曲球K%則為驚人的80%、BB%更是完美的0。相較之下，王維中的直球並無漢崔克斯般有尾勁，變化球軌跡也不如他犀利，BB%更是高出他許多。控球不佳的王維中，若要趁著牛棚頻頻放火之際，爭奪終結者或主力中繼的角色，勢必得增加球速、精進變化球的軌跡及精準度，才能在運動家佔有一席之地。