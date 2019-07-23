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MLB／洛磯戰績直直落 當家核彈頭成熱門籌碼

2019-07-23 15:45聯合新聞網 綜合報導

731日交易大限將近，傳洛磯球團有意拋售當家明星布雷克蒙。 美聯社
731日交易大限將近，傳洛磯球團有意拋售當家明星布雷克蒙。 美聯社
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洛磯近期狀態陷低潮，本季戰績僅47勝52負，在國聯西區落後首位的道奇多達18.5場勝差，如今731日交易大限將近，傳球團有意拋售當家明星布雷克蒙（Charlie Blackmon），而遊騎兵、紅人和紅雀為可能買家。

洛磯7月戰績奇差無比，以3勝12敗墊底，距離第二張外卡還有5場勝差，大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）指出，洛磯可能因此在交易大限前啟動交易，陣中4屆全明星布雷克蒙就是熱門籌碼。

布雷克蒙貴為明星核彈頭，本季出賽82場打出0.319打擊率、0.602長打率，敲出21轟，外加60分打點，讓他乘載龐大交易價值。摩洛西分析，洛磯目前急需升級投手戰力，可考慮與缺乏外野火力的遊騎兵交易先發投手麥納（Mike Minor）各取所需。

至於紅人、紅雀也被點名，因兩隊陣中外野強打普伊格（Yasiel Puig ）及歐蘇納（Marcell Ozuna）來年將雙雙進入自由市場，也有機會跟洛磯達成協議取得布雷克蒙。

摩洛西也表示目前洛磯願意聆聽任何報價，但礙於布雷克蒙的熱門程度及合約中載明15隊不得交易條款（no-trade clause），讓交易難度提升，所以真的被送走機率不高；此外布雷克蒙到2022年才有機會跳出合約，因此球隊不用太衝動做決定。

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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