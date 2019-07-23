MLB／柯爾200K史上次快 艾瓦瑞茲打點破紀錄

2019-07-23 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



太空人投打雙雄柯爾(左)與菜鳥艾瓦瑞茲同場寫紀錄。 美聯社 分享 facebook

太空人今天在主場以11：1大勝運動家，投打方面都有傑出紀錄，先是菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在三局下以二壘安打進帳個人本季第35分打點，刷新大聯盟生涯前30場紀錄，先發投手柯爾（Gerrit Cole）也在四局上送出今年第200K，寫下大聯盟史上第二快紀錄。

太空人是二局率先攻得四分，攻勢正是由艾瓦瑞茲的本季第11發陽春全壘打帶起 ，在大聯盟生涯前30場送出11轟， 也打破隊史紀錄。

三局下太空人又出現11人次的大局，海灌七分，艾瓦瑞茲再挹注二壘安打、帶有一分打點，生涯前30場出賽就累積35分打點，刷新過去由普荷斯（Albert Pujols）締造的34分紀錄。

隊友在三局打完就給了11分火力支援，大聯盟三振王柯爾也不懈怠，賽前已有194次三振的他，四局上讓歐森（Matt Olson）成為第200K的苦主，成為隊史自1997年以來第一位連兩季達標200K的投手。

此外，柯爾只花133.1局就推進到200K，比下紅襪強投塞爾（Chris Sale）在去年的136局，成為大聯盟史上第二快，僅次於強森（Randy Johnson）的130.2局，並且創下美聯最佳紀錄。

柯爾最終以106球投完七局失一分，並且飆出11次三振，連續三場先發的三振產量都達雙位數，同時也是本季個人第12場，目前累積領先群雄的205K。