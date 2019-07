MLB／柯爾200K史上次快 艾瓦瑞茲打點破紀錄

太空人投打雙雄柯爾(左)與菜鳥艾瓦瑞茲同場寫紀錄。 美聯社 分享 facebook

太空人今天在主場以11:1大勝運動家,投打方面都有傑出紀錄,先是菜鳥艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)在三局下以二壘安打進帳個人本季第35分打點,刷新大聯盟生涯前30場紀錄,先發投手柯爾(Gerrit Cole)也在四局上送出今年第200K,寫下大聯盟史上第二快紀錄。

太空人是二局率先攻得四分,攻勢正是由艾瓦瑞茲的本季第11發陽春全壘打帶起 ,在大聯盟生涯前30場送出11轟, 也打破隊史紀錄。

Sending one to the 🌕#TakeItBack pic.twitter.com/ioRi3AbJ7i