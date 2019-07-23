MLB／全聯盟第一隊 白襪加裝一、三壘側護網

2019-07-23 12:35 聯合新聞網 綜合報導



白襪成為全聯盟在球場兩側加裝護網的第一隊。 美聯社 分享 facebook

經過多起球迷遭界外球砸傷事件，一、三壘側是否加長護網開始受到關注，而白襪為聯盟首開先例，確定於壘包兩側加裝護網保護，且於今日對戰馬林魚賽事首度亮相。

本周在克里夫蘭才傳出有3歲男童遭砸傷，為保護觀賽球迷，白襪當開路先鋒，率先在一、三壘兩側設置護網，且一路延伸至左、右外野；根據比賽規則，護網視同牆壁，因此彈向或被丟至護網上的球，將被視為活球。

對於此防護措施，多數球員、球迷樂見其成。白襪投手馬歇爾（Evan Marshall）表示，「這點子很棒，美中不足的是沒有早點用，現在球員都可以鬆口氣了，因為終於不用再看到球迷被砸傷。」；上個月誤傷女觀眾的菜鳥球星希曼尼茲（Eloy Jimenez）也說：「這真的很棒，因為球迷會安全許多。」

避免界外球再砸傷球迷，白襪於球場兩側加裝延長護網，為大聯盟首開先例。 美聯社 分享 facebook

白襪教頭倫特利亞（Rick Renteria）也同意球隊做法，「他們做得很好，這應該可以有效阻擋高飛球，還有一些蝙蝠衝入看台，避免觀眾受傷。」

另外，一名叫做麥可（Michael）的球迷則說：「單從安全跟享受比賽去選的話，很兩難，但我會選擇安全。過去要很注意界外球，現在可以確定不會被打到。」

不過也有球迷認為加裝護網固然安全，但減少了比賽時的樂趣。一名女性觀眾孔達里（Missi Cundari）就說，「其幾排觀賽視野會受影響，坐在這區球僮多半會湊過來跟觀眾聊天。事實上我們從來不覺得不安全，且多半會打到這的球都是滾地球。說實在一直看著網子會頭暈，有點討厭。」