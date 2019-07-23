MLB／不滿主場外野太遠 老虎外野手：是個笑話

2019-07-23 11:17 聯合新聞網 綜合報導



老虎外野手卡斯特蘭諾斯不滿自家球場外野距離過長，讓他少了好幾支全壘打。 美聯社 分享 facebook

老虎昨日主場對藍鳥賽事，外野手卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）10局敲出再見轟，助球隊4:3驚險勝出；不過這一轟不只打走對手，還稍微打出對自家克邁利卡公園（Comerica Park）不滿意的怨氣，表示球場根本是個「笑話」。

卡斯特蘭諾斯昨天於10局下，相中藍鳥投手梅薩（Tim Mayza）的一記滑球，送出左外野再見全壘打，為本季第11支全壘打，老虎有驚無險收穫第13場主場勝利。

贏球還配再見轟應是樂事一樁，但卡斯特蘭諾斯賽後一吐不快，表示自家主場像是「打者墳場」，他說：「這座球場根本是個笑話，球場的中心區域有420呎（約128公尺）那麼長，我們要怎麼跟其他強打者比較？」

可能因為球場距離太長，導致球隊容易變成二、三壘安打，所以曾於2017年三壘安打領先聯盟，且本季有34支二壘打的卡斯特蘭諾斯以此虧自家球場，「每次我們站上二、三壘，對手都好像在說：『嘿！你們是怎麼辦到的？』。」

最後他還不忘強調，「應該把中左、右外野移近一點，沒道理我之前對桑契斯（Anibal Sanchez）敲出434呎（約132公尺）的全壘打只落在第一排觀眾席。」