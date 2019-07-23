MLB／雙城「三殺」洋基 大聯盟本季第二次

2019-07-23 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基英卡納西恩的滾地球，讓雙城演出隊史第13次三殺守備。 路透 分享 facebook

如何幫先發投手度過一開賽的亂流？雙城提供最佳解答。今天雙城在主場迎戰洋基，無人出局，一、二壘有人時，由三壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）策動三殺守備，演出隊史第13次，雙城也將這球留下來收藏。

雙城先發投手培瑞茲（Martin Perez）一上場就連投兩個保送，面對下一棒英卡納西恩（Edwin Encarnacion）在纏鬥了九顆球後，被擊出三壘方向滾地球，阿拉耶茲攔住後先自踩壘包，接著轉傳二壘、一壘，以三殺守備助培瑞茲安全下庄。

這是大聯盟今年出現的第二次三殺守備，第一次是白襪在5月時演出；雙城前一次完成三殺守備是在2017年6月初對上天使，當時參與一角的多茲爾（Brian Dozier）和茂爾（Joe Mauer）如今已不在陣中，只剩下沙諾（Miguel Sano）連兩度獻技。

洋基上次有人擊出三殺打也是在2017年，對陣紅人時由弗瑞茲爾（Todd Frazier）所敲出。

根據Statcast，英卡納西恩這趟衝刺每秒27.1呎，已經比他今年平均的24.3呎要快上許多，不過仍避免不了三殺打發生，事實上他只花4.66秒就跑到一壘，也是他在今年的最快紀錄。