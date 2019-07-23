MLB／已被驅逐7次 紅人菜鳥教頭有望破另類記錄

2019-07-23 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅人菜鳥教頭貝爾（David Bell）執掌教鞭第一年就有望創下一個另類記錄，賽季前96場比賽就遭裁判驅逐七次的他，已經是紅人總教練單季最多，只差四次就能追平大聯盟記錄。

過去紅人隊史單季被驅逐最多次的總教練是1909年的格里費斯（Clark Griffith），當時他還是身兼球員和總教練的職務，整季被趕出場六次，而貝爾在前天首局打完，因主審爭論好球帶遭驅逐，今年第七次，成為紅人史上最容易被強制登出的教頭。

事實上，貝爾在過去12年的球員生涯，總共才被裁判七次驅逐，為什麼當總教練的第一年就「大暴走」，他在明星賽前曾向媒體解釋，「每次的情況都不同，這從來不是我預設要做的，每個原因和背景都不同，是你們混為一談了。」

大聯盟總教練單季被驅逐的最多次數有三人並列，分別是1905年紐約巨人麥葛羅（John McGraw）、1911年布魯克林道奇達連（Bill Dahlen）和2001年勇士卡克斯（Bobby Cox），都曾在一年內累積11次提前下班。

老虎教頭加登海爾（Ron Gardenhire）雖然本季同樣領到七次驅逐出場，但最近似乎冷靜許多，自6月底後沒再發生暴怒離開的情況，不過已經61歲的他，至今15年總教練生涯已經累積82次強制離場，已是現役教頭最多，仍有機會和貝爾共同角逐另類紀錄。