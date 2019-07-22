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MLB／生涯與榮耀絕緣 穆帥：幸運進入名人堂

2019-07-22 18:41台灣醒報 台北報導

穆西納是第一位致詞者，許久不見的他已老了許多。 美聯社
穆西納是第一位致詞者，許久不見的他已老了許多。 美聯社
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美職名人堂正式迎來「2019班」6球星！MLB今年投票通過名人堂核可的6大球星，在全票通過而入選的「Mo」李維拉帶領下，22日發表入選感言。在同隊戰友穆帥、已逝世的哈勒戴遺孀布蘭迪、班斯、水手重砲馬丁尼茲與史密斯陸續致詞後，壓軸登場的Mo妙語如珠，最後也很感謝上帝給了他這顆無往不利的頂級卡特球，讓他寫下歷史終結者的紀錄。

永遠的壓軸

根據《CBS體育網》報導，被暱稱為19班的名人堂成員包含2位先發投手、指定打擊與後援投手，分別是在金鶯和洋基都成名的「穆帥」穆西納，曾經是旅美好手王建民宿敵、已逝世的「大夫」哈勒戴；指定打擊班斯和終生水手人的馬丁尼茲；後援投手則是史密斯與毫無疑問的班長、全票通過入選的「Mo」李維拉。

有趣的是，在排定致詞順序時，Mo原本還不願意擔任壓軸，但好友兼隊友的穆帥則說「由我這個先發投手開場，你這個終結者壓軸並沒有錯」，最後Mo上台致詞時，也妙語如珠說，在職業生涯有17年擔任最後一個（終結者），現在還得當最後一個（儘管有另一位終結者史密斯），也算是很特別的經歷。

而身為虔誠基督徒的Mo更表示，很感謝上帝給了他一顆卡特球，若非生涯第三年開始發現自己有卡特球的天份，Mo可能還是被定位成先發投手，成就顯然不可能如今天一樣，成為史上毫無爭議、最強終結者。

差一點點先生

此外，生涯在金鶯和洋基都很成功的穆帥最終選擇空白球帽入選，若要用幾個字總結穆帥的生涯，那應該會是公認的「差一點點先生」。

穆帥在1999年的賽揚獎票選差點獲勝而居第二、於2001年的一場比賽差點完成「完全比賽」、於2001年和2003年都差點與球隊拿下世界大賽冠軍（而2008年他掛靴後隔年洋基就拿冠軍），甚至差點就拿到20勝（1995和1996年都19勝），幸好他在最後一個賽季拿下20勝，同年選擇急流勇退掛靴。

談到這些，穆帥致詞時感性說：「大家都知道我總是差一點點，我從沒拿過賽揚獎、沒拿到世界大賽冠軍、沒能拿到300勝，也沒有3000K，而我再也都沒機會達到，幸好我能入選名人堂，這是對我很大的肯定。」

【更多精采內容，詳見

名人堂洋基卡特
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