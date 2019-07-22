親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

真的分了！宋仲基與宋慧喬離婚正式生效 結束1年8個月婚姻

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

運動筆記【賽事】2019 全國 EMBA 馬拉松，不見不散一起跑的日誌
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

MLB／李維拉進名人堂 邀洋基四核心合體觀禮

2019-07-22 09:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

壓軸登場致詞的李維拉果然獲得最大歡呼聲。 美聯社
壓軸登場致詞的李維拉果然獲得最大歡呼聲。 美聯社
分享

名人堂今天舉辦年度進駐儀式，今天的六位當選者剛好先發投手、指定打擊、終結者各兩名，意外提供最佳上台順序；壓軸登場的是史上第一位以全票當選的前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera），他笑說，「我不懂為什麼我永遠都要當最後一個，我猜是因為很特別吧。」

李維拉的先發投手隊友穆西納（Mike Mussina）成了第一位致詞者，在金鶯和洋基都寫下成功生涯的他，選擇以空白球帽掛牌，「我從沒那個運氣拿到塞揚獎，或者世界大賽冠軍，我也沒300勝或3000K，我挑戰這些紀錄的機會已成過去，今天我成為名人堂的一員，或許正是把過去那些幾乎達成的里程碑，轉換成最後一項成就，這次我成功了。」

穆西納是第一位致詞者，許久不見的他已老了許多。 美聯社
穆西納是第一位致詞者，許久不見的他已老了許多。 美聯社
分享

另一位已經逝世的先發投手哈勒戴（Roy Halladay）也沒選擇在肖像牌印上球帽隊徽，讓藍鳥和費城人生涯並重，這位2017年自駕輕航機發生意外的一代強投，由遺孀布蘭迪（Brandy Halladay）代表致詞，她眼中帶淚哽咽地說，「「這不是屬於我的演講，我盡所能把如果哈勒戴在這裡，他會想講的東西表達出來，我知道如果他坐在這，和這群偉大的球員並列，他會感到多光榮。」

哈勒戴死後身體被檢驗出殘留安非他命和嗎啡，顯示生前有藥物濫用的跡象，但布蘭迪表示，「我認為他想讓大家知道，人是不完美的，總有地方有缺陷，我們都很掙扎，但伴隨努力、勤奮，不完美的人還是可以擁有完美的時光。」

哈樂戴遺孀布蘭迪致詞時說到激動處拭淚。 美聯社
哈樂戴遺孀布蘭迪致詞時說到激動處拭淚。 美聯社
分享

在指定打擊班斯（Harold Baines）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）和另一位終結者史密斯（Lee Smith）輪番上陣後，李維拉在最大的歡呼聲中登場，他先後用英文和西班牙文發表25分鐘的演說，鮮少低頭看講稿。

六位名人堂當選者共同合影。 美聯社
六位名人堂當選者共同合影。 美聯社
分享

古柏鎮現場吸引了約5萬5000名觀眾前來見證，為史上第二多，洋基四核心的另外三位成員基特（Derek Jeter）、波沙達（Jorge Posada）和派提特（Andy Pettitte）也是座上嘉賓，接受李維拉的邀請前來參與他人生的重要時刻。

李維拉感謝球迷一路以來的支持，並憶起踏入棒球界那一刻，以2000美元和洋基簽約，獲得一雙新球鞋和一只新手套，就從巴拿馬的小漁村前往美國追夢，一邊學習英文一邊練出卡特球，1997年起接下洋基終結者一職，「我本來想當下一位球王比利，但我能力不足當不了足球選手，所以上帝引領我走向棒球。」

李維拉名人堂紀念碑。 美聯社
李維拉名人堂紀念碑。 美聯社
分享

洋基李維拉
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

MLB／王維中1.2局中繼 中斷連6場沒掉分

2019-07-22 08:21

MLB／陳偉殷生日登板2局 失1分下修防禦率

2019-07-22 07:56

MLB／小葛雷諾夯滿貫砲 藍鳥隊史最年輕

2019-07-21 10:23

MLB／李維拉不想名人堂壓軸 穆西納一句話神回

2019-07-21 08:44

MLB／洋基火力挺 田中失5分仍收日、美170勝

2019-07-21 08:05

MLB／台日韓投同場尬 陳偉殷完美後援

2019-07-21 00:03

MLB／葉力奇扛出本季第35轟 重回全壘打王寶座

2019-07-20 17:13

MLB／柳賢振7局先發勝 陳偉殷同場中繼無失分

2019-07-20 13:29

MiLB／林子偉先發守左外野 2打數敲1安打

2019-07-20 13:01

MLB／只差3出局數 水手李克擦身完全比賽

2019-07-20 12:48

MLB／英卡納西恩滿貫砲 洋基今年最會逆轉勝

2019-07-20 11:13

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59

NBA／談76人陣容重組 哈里斯：我們是東區最強

2019-07-21 17:45

NBA／麥凱倫、葛登退世界盃 美國大名單剩16人

2019-07-21 10:52

NBA／老湯普森：看好柯瑞挑戰單季500顆3分球

2019-07-21 17:30

桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

2019-07-21 22:05

NBA／莫里斯毀約非起頭 馬刺、尼克早不合

2019-07-21 15:07

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 21:05

NBA／芝加哥是籃球聖地 AD：未來考慮回鄉打球

2019-07-21 16:00

瓊斯盃／歸化人選？ 胡瓏貿：別再提戴維斯

2019-07-21 22:58

瓊斯盃／最後兩分鐘當機 中華藍6分不敵南韓

2019-07-21 20:59

瓊斯盃／緊咬比數落敗 中華白獲菲律賓肯定

2019-07-21 19:34

瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31

瓊斯盃／胡瓏貿客串翻譯 翻這段話好尷尬

2019-07-21 22:31

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

NBA／與雷納德為敵 格林：洛城內戰會很有趣

2019-07-21 10:35

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

瓊斯盃／高強度洗禮 譚傑龍：全方面都有弱點

2019-07-21 17:48

NBA／回應與保羅不合傳聞 哈登：都是假新聞

2019-07-21 14:30

印尼羽賽／不受誤判影響 周天成：我能決定態度

2019-07-21 23:30

NBA／小加索拚世界盃 加索兄弟放眼東奧合體

2019-07-21 11:13

NBA／馬刺人事異動 布福德卸下總經理職務

2019-07-21 17:00

瓊斯盃／吳永盛投CBA選秀 黃金世代給建言

2019-07-21 21:02

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

籃球／自己的籃球自己救 籃協推SBL擴編

2019-07-21 18:47

瓊斯盃／中華藍輸韓 劉錚：台籃最艱難時刻

2019-07-21 23:32

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

桌球／T2鑽石賽林昀儒勝前球王 馬來西亞抱冠

2019-07-21 23:35

MLB／王維中1.2局中繼 中斷連6場沒掉分

2019-07-22 08:21

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

MLB／陳偉殷生日登板2局 失1分下修防禦率

2019-07-22 07:56

中職／蘇緯達滿貫砲、岳東華首轟 兄弟16：0轟垮獅

2019-07-21 20:42

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

中職／蘇緯達滿貫砲 象轟16分完封獅

2019-07-21 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top