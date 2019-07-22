MLB／李維拉進名人堂 邀洋基四核心合體觀禮

2019-07-22 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



壓軸登場致詞的李維拉果然獲得最大歡呼聲。 美聯社 分享 facebook

名人堂今天舉辦年度進駐儀式，今天的六位當選者剛好先發投手、指定打擊、終結者各兩名，意外提供最佳上台順序；壓軸登場的是史上第一位以全票當選的前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera），他笑說，「我不懂為什麼我永遠都要當最後一個，我猜是因為很特別吧。」

李維拉的先發投手隊友穆西納（Mike Mussina）成了第一位致詞者，在金鶯和洋基都寫下成功生涯的他，選擇以空白球帽掛牌，「我從沒那個運氣拿到塞揚獎，或者世界大賽冠軍，我也沒300勝或3000K，我挑戰這些紀錄的機會已成過去，今天我成為名人堂的一員，或許正是把過去那些幾乎達成的里程碑，轉換成最後一項成就，這次我成功了。」

穆西納是第一位致詞者，許久不見的他已老了許多。 美聯社 分享 facebook

另一位已經逝世的先發投手哈勒戴（Roy Halladay）也沒選擇在肖像牌印上球帽隊徽，讓藍鳥和費城人生涯並重，這位2017年自駕輕航機發生意外的一代強投，由遺孀布蘭迪（Brandy Halladay）代表致詞，她眼中帶淚哽咽地說，「「這不是屬於我的演講，我盡所能把如果哈勒戴在這裡，他會想講的東西表達出來，我知道如果他坐在這，和這群偉大的球員並列，他會感到多光榮。」

哈勒戴死後身體被檢驗出殘留安非他命和嗎啡，顯示生前有藥物濫用的跡象，但布蘭迪表示，「我認為他想讓大家知道，人是不完美的，總有地方有缺陷，我們都很掙扎，但伴隨努力、勤奮，不完美的人還是可以擁有完美的時光。」

哈樂戴遺孀布蘭迪致詞時說到激動處拭淚。 美聯社 分享 facebook

在指定打擊班斯（Harold Baines）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）和另一位終結者史密斯（Lee Smith）輪番上陣後，李維拉在最大的歡呼聲中登場，他先後用英文和西班牙文發表25分鐘的演說，鮮少低頭看講稿。

六位名人堂當選者共同合影。 美聯社 分享 facebook

古柏鎮現場吸引了約5萬5000名觀眾前來見證，為史上第二多，洋基四核心的另外三位成員基特（Derek Jeter）、波沙達（Jorge Posada）和派提特（Andy Pettitte）也是座上嘉賓，接受李維拉的邀請前來參與他人生的重要時刻。

李維拉感謝球迷一路以來的支持，並憶起踏入棒球界那一刻，以2000美元和洋基簽約，獲得一雙新球鞋和一只新手套，就從巴拿馬的小漁村前往美國追夢，一邊學習英文一邊練出卡特球，1997年起接下洋基終結者一職，「我本來想當下一位球王比利，但我能力不足當不了足球選手，所以上帝引領我走向棒球。」

Mo's story about how he learned English from his teammates is awesome. 👏 pic.twitter.com/CqvYyjejbv — MLB (@MLB) July 21, 2019