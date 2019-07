MLB／李維拉進名人堂 邀洋基四核心合體觀禮

壓軸登場致詞的李維拉果然獲得最大歡呼聲。 美聯社 分享 facebook

名人堂今天舉辦年度進駐儀式,今天的六位當選者剛好先發投手、指定打擊、終結者各兩名,意外提供最佳上台順序;壓軸登場的是史上第一位以全票當選的前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera),他笑說,「我不懂為什麼我永遠都要當最後一個,我猜是因為很特別吧。」

李維拉的先發投手隊友穆西納(Mike Mussina)成了第一位致詞者,在金鶯和洋基都寫下成功生涯的他,選擇以空白球帽掛牌,「我從沒那個運氣拿到塞揚獎,或者世界大賽冠軍,我也沒300勝或3000K,我挑戰這些紀錄的機會已成過去,今天我成為名人堂的一員,或許正是把過去那些幾乎達成的里程碑,轉換成最後一項成就,這次我成功了。」

穆西納是第一位致詞者,許久不見的他已老了許多。

另一位已經逝世的先發投手哈勒戴(Roy Halladay)也沒選擇在肖像牌印上球帽隊徽,讓藍鳥和費城人生涯並重,這位2017年自駕輕航機發生意外的一代強投,由遺孀布蘭迪(Brandy Halladay)代表致詞,她眼中帶淚哽咽地說,「「這不是屬於我的演講,我盡所能把如果哈勒戴在這裡,他會想講的東西表達出來,我知道如果他坐在這,和這群偉大的球員並列,他會感到多光榮。」

哈勒戴死後身體被檢驗出殘留安非他命和嗎啡,顯示生前有藥物濫用的跡象,但布蘭迪表示,「我認為他想讓大家知道,人是不完美的,總有地方有缺陷,我們都很掙扎,但伴隨努力、勤奮,不完美的人還是可以擁有完美的時光。」

哈樂戴遺孀布蘭迪致詞時說到激動處拭淚。

在指定打擊班斯(Harold Baines)、馬丁尼茲(Edgar Martinez)和另一位終結者史密斯(Lee Smith)輪番上陣後,李維拉在最大的歡呼聲中登場,他先後用英文和西班牙文發表25分鐘的演說,鮮少低頭看講稿。

六位名人堂當選者共同合影。

古柏鎮現場吸引了約5萬5000名觀眾前來見證,為史上第二多,洋基四核心的另外三位成員基特(Derek Jeter)、波沙達(Jorge Posada)和派提特(Andy Pettitte)也是座上嘉賓,接受李維拉的邀請前來參與他人生的重要時刻。

李維拉感謝球迷一路以來的支持,並憶起踏入棒球界那一刻,以2000美元和洋基簽約,獲得一雙新球鞋和一只新手套,就從巴拿馬的小漁村前往美國追夢,一邊學習英文一邊練出卡特球,1997年起接下洋基終結者一職,「我本來想當下一位球王比利,但我能力不足當不了足球選手,所以上帝引領我走向棒球。」

