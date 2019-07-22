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從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00tyruschen

皇家在2014年重返世界大賽、隔年再接再厲勇奪冠軍後原想延續這股氣勢，將自己打造成美聯中區的新強權。結果他們不但失敗了，而且敗得奇慘無比。上一季吞下104敗（平隊史第二多）的皇家依目前剛好打完100場已有63敗的進度，今年很有機會「再接再厲」敗場再次破百。

但「歹歹馬也有一步踢」，皇家陣中絕非全無可取之球員。內外野兼修的莫瑞菲德（Whit Merrifield）不但首次入選明星賽而且安打、三壘打暫居全大聯盟首位，儼然是交易大限前最令人垂涎的野手。鎮守三游的後起之秀多茲爾（Hunter Dozier）及孟德西（Adalberto Mondesi）漸成大器，守備深受好評的捕手馬多納度（Martin Maldonado）已被小熊揀走。投手方面，從規則五選秀淘來的珍珠——凱勒（Brad Keller）有機會成為未來先發輪值中堅。每九局三振13.4人（暫居美聯救援投手第六）的佈局投手迪克曼（Jake Diekman）則獲得道奇、國民、費城人等多隊青睞，可望在大限前為皇家換來可用之兵。

皇家開路先鋒莫瑞菲德打擊非常穩定，又有速度，還能兼守二壘和外野所有位置，目前已是...
皇家開路先鋒莫瑞菲德打擊非常穩定，又有速度，還能兼守二壘和外野所有位置，目前已是多支想拚季後賽球隊的目標。 美聯社
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不過這些球員的表現都還不如皇家新任終結者甘迺迪（Ian Kennedy）來得神奇有趣。此前登板291場只救援過兩次、以先發之姿轉戰四隊十數載的甘迺迪是在今年春訓才被送進牛棚，並在開季第二戰拿下生涯第一場救援成功。皇家之所以出此「奇招」，說好聽是改造，講白了其實就是「廢物利用」。當年皇家奪冠後所作的最大補強，正是跟甘迺迪簽下長達5年7000萬美金的大型合約。但他除了頭一年表現還算中規中矩外——11勝11敗、防禦率3.68，剛好跟那一年皇家一樣不上不下——接下來兩季表現完全走樣（8勝22敗，防禦率5.06）。當時甘迺迪的肥約還有個備註：2017年球季結束後他可選擇跳脫合約成為自由球員，而那一年5勝13敗、防禦率5.38的甘迺迪早在七月初就坦承自己「當然不會做出那種傻事」。註定要背負未來這兩年3300萬「債務」的皇家才會死馬當活馬醫地將他送進牛棚改造。

轉換跑道後甘迺迪確實開了竅。四月初試身手投13.2局就三振多達19人次僅出現兩次保送，而且防禦率只有1.32。最重要的是全壘打掛零，跟前四季每九局被轟1.7發全壘打的慘狀判若兩人。越投越好的甘迺迪終於在五月底被確定扶正為終結者，並且馬上上演一波連九場救援成功的慶祝行情。原本會投四種球路，卻是「樣樣通樣樣鬆」的甘迺迪為何能搖身一變成為成功的終結者？當然與他轉戰牛棚後不須再面對多名打者，既可完全捨棄已「無三小路用」的變速球，又可將慣用的速球跟曲球球速提昇一個檔次有關。截稿前甘迺迪已拿下17場救援成功（只有3次失敗），不但防禦率3.35在水準之上，進階防禦率FIP更以2.26在所有救援投手中排名第7。

甘迺迪過去兩季在皇家擔任先發僅有8勝22敗戰績，本季在大聯盟牛棚一片哀鴻遍野聲中...
甘迺迪過去兩季在皇家擔任先發僅有8勝22敗戰績，本季在大聯盟牛棚一片哀鴻遍野聲中，他轉戰牛棚竟然還成為頂尖終結者。 美聯社
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不過提到甘迺迪，台灣球迷首先想到的恐怕還是他曾因緣際會地兩度成為王建民的隊友。正是在王建民寫下連兩季19勝傲人紀錄如日中天的2007年球季，洋基農場的三大投手新秀張伯倫（Joba Chamberlain）、休斯（Phil Hughes）及甘迺迪也一一被叫上大聯盟而且各自都有不俗的表現。就連資歷最淺僅有一年多小聯盟經驗、也是最晚披上條紋戰袍的甘迺迪都交出生涯前三場先發防禦率只有1.89、兩場投滿七局僅失一分的精彩表現。因此洋基球迷自然無比期待這三大新人能夠「無縫接軌」，逐步接下老將克萊門斯（Roger Clemens）、穆西納（Mike Mussina）及皮提特（Andy Pettite）的位子與王建民組成年輕版的四巨投。

這四位年輕投手之後的發展不盡如人意已毋庸贅述。特別值得注意的是，在2009年拿下冠軍後僅一個月，洋基就做好了與其中兩位——王建民及甘迺迪分道揚鑣的決定，而且兩人先後離隊只差四天時間。洋基先是在12月8日選擇將兩年內傷勢不斷的甘迺迪送走，與老虎及響尾蛇完成一筆轟動全大聯盟的重磅交易。四天後宣佈他們不與王建民續約（non-tendered）的消息則是震驚且傷透了不少台灣球迷的心。

王建民(左)與甘迺迪(右)在2009年季後同時離開洋基，各自開始一段奇幻的旅程，...
王建民(左)與甘迺迪(右)在2009年季後同時離開洋基，各自開始一段奇幻的旅程，然後2016年又再皇家聚首。 歐新社資料照片
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從事後之明來看，將甘迺迪送往響尾蛇的這筆三隊交易中獲利最大的，顯然是迎回未來賽揚獎投手薛則（Max Scherzer）的老虎。但其他兩隊也不是一無所獲，被換到洋基的老虎明星外野手葛蘭德森（Curtis Granderson）後來連續兩年轟出40發以上全壘打。而本文的主角甘迺迪則是最具戲劇性——頭一年來到國聯就並列暴投王（16次），兩年後又以14次觸身球「稱雄」。幸而在將球投得四處亂飛之餘，甘迺迪還以21勝4敗的絕佳成績拿下2011年勝投王及最高勝率，並且在同一年幫助響尾蛇拿下分區冠軍。一年半後的七三一交易大限前，響尾蛇為了更上層樓，又將表現嚴重走下坡的甘迺迪換給同區的教士以補強牛棚。在素有「投手天堂」之稱的教士主場「庇佑」下，甘迺迪順利找回生涯第二春——2014年投出第一個兩百K球季，也才得以在隔年成為自由球員後收下皇家獻上的「大禮」。

甘迺迪在2011年以21勝4敗的絕佳成績拿下勝投王，跌破許多專家眼鏡，當年他的B...
甘迺迪在2011年以21勝4敗的絕佳成績拿下勝投王，跌破許多專家眼鏡，當年他的BAA僅從前一年的.228降到.227，但防禦率卻從3.80進步到2.88！ 歐新社資料照片
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就在甘迺迪與皇家簽下那份5年7000萬肥約的三週前，自離開洋基後轉戰多隊，甚至一度改打獨立聯盟的王建民才剛在有名的「投手再生工廠」德州棒球農場完成為期12週的特訓並且成功提昇球速，這才贏得皇家的青睞及一份小聯盟合約。八年前意氣風發的兩位洋基投手八年後再度披上同一件戰袍，但所扮演的角色卻正與八年前完全相反。當年初出茅廬的菜鳥甘迺迪如今受皇家虛位以待，準備接手成為這隻衛冕隊的王牌投手；而曾經是「沉默王牌」的王建民卻正開始他燃燒最後投手生命的背水一戰。

匆匆又兩年多過去，如今王建民已高掛球衣再次轉換跑道，成為傳承經驗的典範。而還在投手丘上奮戰的甘迺迪竟又得以免於「薪水小偷」之譏，搖身一變成為終結者。現實人生往往就是如此地峰迴路轉，比戲劇更具戲劇性。就像《阿甘正傳》那句經典永流傳的台詞所說的：「生命有如一盒巧克力，你永遠也不會知道你將拿到什麼。」

甘迺迪王建民

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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