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MLB／小葛雷諾夯滿貫砲 藍鳥隊史最年輕

2019-07-21 10:23聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

藍鳥小葛雷諾(右)總算等到下半季首轟，而且還是生涯第一支滿貫砲。 美聯社
藍鳥小葛雷諾(右)總算等到下半季首轟，而且還是生涯第一支滿貫砲。 美聯社
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在全壘打大賽敲出驚天動地的91轟後，小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）今天總算等到下半季首轟，而且還是生涯第一支滿貫砲，在他追平轟加持下，藍鳥終場以7：5逆轉老虎

藍鳥前四局打完以1：5落後，比賽因雨中斷59分鐘後，五局上趁著老虎換上牛棚投手索托（Gregory Soto），一出局後，藍鳥用兩支安打和一個保送製造滿壘，小葛雷諾隨即砲轟95.9哩伸卡球送到中外野牆外，本季第九轟出爐，441呎的大發全壘打一棒為球隊追平比數。

這不但是小葛雷諾下半季首轟，同時也是7月第一轟，年僅20歲又126天的他，是藍鳥最年輕的滿貫砲紀錄者，超越前輩羅瑞（Brett Lawrie）的21歲又204天，而且也是2003年雷耶斯（Jose Reyes）以來大聯盟最年輕，當時雷耶斯只有20歲又4天，若單以美聯來看，小葛雷諾更是1964年來最年輕敲出滿貫砲的球員，前一人是19歲又148天的康尼利亞羅（Tony Conigliaro）。

賽後被問到參加全壘打大賽是否造成影響，小葛雷諾透過翻譯回答，「並沒有，那天之後我每天都認真練習，現在揮棒已經回復正常。」

藍鳥六局上由朱力（Brandon Drury）敲出致勝兩分砲，客場逆轉老虎，目前在美聯東區排名第四，落後龍頭洋基27.5場勝差。

藍鳥老虎Vladimir Guerrero Jr.小葛雷諾
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