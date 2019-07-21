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MLB／李維拉不想名人堂壓軸 穆西納一句話神回

2019-07-21 08:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

名人堂明天正式舉辦年度進駐儀式，今年的新入選者們馬丁尼茲、穆西納與李維拉(由左至...
名人堂明天正式舉辦年度進駐儀式，今年的新入選者們馬丁尼茲、穆西納與李維拉(由左至右)已經抵達古柏鎮進行彩排。 美聯社
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名人堂明天正式舉辦年度進駐儀式，今年的新入選者們已經抵達古柏鎮進行彩排，史上第一位全票當選的洋基前守護神李維拉（Mariano Rivera）和隊友穆西納（Mike Mussina）一碰頭就笑料不斷，當李維拉舉手發問為什麼總被安排在最後一個登場時，第一個上台的穆西納神回，「你知道的，先發投手先上，終結者最後。」

名人堂介紹順序當然並非隨機，李維拉救援生涯的豐功偉業，加上又是第一個全票通過者，當然被放在最後當壓軸的主角，穆西納表示，「我們認為這安排挺恰當的，我先上、李維拉殿後，我們也在想順序應該是先發投手、指定打擊，再來才是終結者，剛好是今年的陣容，李維拉想跟我交換順序，我說不要，我要先。」

看到李維拉到處與人寒暄，穆西納再度風趣回應，「我想他大概不想跟以前一樣，一直坐到六局才起身。」兩人過去在洋基同隊長達八年，穆西納穿上條紋衣後的123勝，不少正是李維拉幫忙守成，最後穆西納18年球員生涯退役時，帶著270勝153敗、防禦率3.68的成績。

李維拉一路待在洋基19年，生涯652次救援點史上最多，身為戰友的穆西納說道，「他是史上最佳終結者，身為一名先發投手感到很舒服，你知道當做好自己工作時，他也會完成任務。」

李維拉洋基名人堂
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