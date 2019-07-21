MLB／洋基火力加持 田中失5分仍收日、美170勝

2019-07-21 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基今天在主場和洛磯進行午場賽事，在35度高溫下，田中將大先發六局失五分，但有隊友強大的火力支援，洋基仍以11：5大勝，田中也收下日、美通算第170勝。

田中將大共被敲七支安打，有五支集中在六局上，包含亞瑞納多（Nolan Arenado）的三分砲，所失五分統統在此局產生，防禦率也因此漲到4。

田中將大只用85球就下場，送出一個保送、三次三振，僅製造六次揮棒落空，而且挨轟問題持續，連五場都被敲出全壘打，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍稱讚，「他今天指叉球很好，能和滑球、直球交互應用，指叉球到了第六局時才開始出現落差。」田中也在受訪時坦言，「我認為不應該在那局造成重傷害，要把失分縮到最小才對。」

洋基雖然沒有上演煙火秀，依然足夠讓田中將大拿下本季第七勝，全場敲出14支安打，並讓洛磯先發的森扎泰拉（Antonio Senzatela）只撐1.1局就失六分退場。本季洋基打了97場，只有15場沒有轟出全壘打；

田中將大自6月中喜獲長女後，近七場不敗並收四勝，「生子後」好運自來，現在他追上岩隈久志和松坂大輔，並列日、美通算170勝，其中99勝是在日職所拿下。

洋基此役贏球後，確定系列賽勝利提前到手，讓洋基近15個主場系列賽拿下14個，另一個戰成平手，只差兩個系列賽就可以追平去年紀錄。