MLB／只差3出局數 水手李克擦身完全比賽

李克。 美聯社 分享 facebook 大聯盟編號第24場的完全比賽,今天只差三個出局數就要出現,水手31歲右投李克(Mike Leake)面對天使投完前八局,沒讓任何打者站上壘包,且用球數僅76球,卻在第九局遭菜鳥倫吉佛(Luis Rengifo)的安打攪局,李克挑戰完全比賽和無安打比賽同步破功,最終以9局被敲1安打、1保送、6三振、無失分作收,領軍水手以10:0完封天使。

李克此役完美壓制天使打線,讓客隊的計分板上一路掛蛋,投完前七局僅用67球、前八局只用76球,加上兩隊比分差距已達10:0,紀錄即將誕生的氣氛濃厚。

眾所矚目的第九局,李克卻在面對首位打者就失守,倫吉佛打穿防線,成為天使此役第一位站上壘包的球員,宣告李克的挑戰告終,隨後也投出第一次保送。

水手打線以沃格巴克(Daniel Vogelbach)貢獻最多,他在第四局以三分砲為水手掀開攻勢,單局灌進5分,第五局再補上另一發三分砲,一個人就包辦6分打點;克勞佛(J.P. Crawford)在第六局敲出安打帶有2分打點,水手將領先差距擴大到兩位數。

完全比賽的誕生,天時地利人和缺一不可,大聯盟逾百年歷史中先前僅出現過23場完全比賽,前一場的紀錄締造者就是來自水手,由「國王」赫南德茲(Félix Hernández)在2012年8月15日 (美國時間)對光芒投出,距今已近七年,還沒能有人成為第24場的主人。

31歲李克為2009年紅人首輪選進的新秀,隔年即站上大聯盟,也是該屆選秀第一位站上大聯盟的「大物」新人,菜鳥球季繳出8勝4敗、防禦率4.23,但也在2011年爆發爭議,他因在百貨公司偷竊六件平價T恤而遭逮捕,生涯蒙上一層陰影;李克九年大聯盟生涯剛累積滿100勝,差點就在生涯第101勝寫下瘋狂紀錄。

A shutout on 98 pitches.



What a performance by Mike Leake. 👏 #GotYourBack pic.twitter.com/OZ63Cm6MCz