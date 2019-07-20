MLB／只差3出局數 水手李克擦身完全比賽

2019-07-20 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



李克。 美聯社 分享 facebook 大聯盟編號第24場的完全比賽，今天只差三個出局數就要出現，水手31歲右投李克（Mike Leake）面對天使投完前八局，沒讓任何打者站上壘包，且用球數僅76球，卻在第九局遭菜鳥倫吉佛（Luis Rengifo）的安打攪局，李克挑戰完全比賽和無安打比賽同步破功，最終以9局被敲1安打、1保送、6三振、無失分作收，領軍水手以10：0完封天使。

李克此役完美壓制天使打線，讓客隊的計分板上一路掛蛋，投完前七局僅用67球、前八局只用76球，加上兩隊比分差距已達10：0，紀錄即將誕生的氣氛濃厚。

眾所矚目的第九局，李克卻在面對首位打者就失守，倫吉佛打穿防線，成為天使此役第一位站上壘包的球員，宣告李克的挑戰告終，隨後也投出第一次保送。

水手打線以沃格巴克（Daniel Vogelbach）貢獻最多，他在第四局以三分砲為水手掀開攻勢，單局灌進5分，第五局再補上另一發三分砲，一個人就包辦6分打點；克勞佛（J.P. Crawford）在第六局敲出安打帶有2分打點，水手將領先差距擴大到兩位數。

完全比賽的誕生，天時地利人和缺一不可，大聯盟逾百年歷史中先前僅出現過23場完全比賽，前一場的紀錄締造者就是來自水手，由「國王」赫南德茲（Félix Hernández）在2012年8月15日 （美國時間）對光芒投出，距今已近七年，還沒能有人成為第24場的主人。

31歲李克為2009年紅人首輪選進的新秀，隔年即站上大聯盟，也是該屆選秀第一位站上大聯盟的「大物」新人，菜鳥球季繳出8勝4敗、防禦率4.23，但也在2011年爆發爭議，他因在百貨公司偷竊六件平價T恤而遭逮捕，生涯蒙上一層陰影；李克九年大聯盟生涯剛累積滿100勝，差點就在生涯第101勝寫下瘋狂紀錄。