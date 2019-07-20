MLB／英卡納西恩滿貫砲 洋基今年最會逆轉勝

2019-07-20 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



英卡納西恩。 美聯社 分享 facebook 洋基在主場迎戰洛磯，以8：2拿下系列賽首勝，逆轉關鍵來自三局下英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的滿貫砲，這是他本季第29轟，也是生涯第11發滿貫全壘打。

洛磯先發投手費里蘭（Kyle Freeland）在三局下先送出三振，接著被敲出安打並連投兩個保送，在滿壘情況面對英卡納西恩，他狙擊87.7哩的變速球，飛到左外野剛好越過全壘打牆，貢獻來到洋基後的第一支滿貫砲，比數改寫為4：2。

有了隊友火力相挺，洋基先發投手哈普（J.A. Happ）投滿五局，只在二局上丟兩分，送出八次三振，收下本季第八勝。

洋基在六局下多添三分，其中兩分是賈吉（Aaron Judge）的全壘打挹注，今年敲出11轟的他展現怪力，有八轟是相反方向全壘打，在至少五轟的打者中，有73%是擊出反方向全壘打，比例為全聯盟最高。

季前和洋基簽下兩年2400萬美元的勒梅休（DJ LeMahieu），今天是首度和前東家洛磯對決，繳出五打數兩安打、貢獻兩分打點，正如同他賽前說的，「是會有些奇怪，但一旦比賽開始，就會恢復正常。」和他一同從洛磯轉戰洋基的投手歐塔維諾（Adam Ottavino），也在六局上中繼一局，送出連三K。

今年洋基擁有全聯盟最多的31場逆轉勝，目前以63勝33敗名列美聯東區首位， 並以九場勝差領先排在第二的光芒。