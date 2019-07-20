MLB／復出才投2場 天使DFA「黑暗騎士」哈維

2019-07-20 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



哈維。 路透 分享 facebook 加入天使才半個球季，「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）今天遭到指定轉讓，昨天他剛對太空人先發，繳出六局失六分的成績單，本季共21場先發，戰績三勝五敗，防禦率7.09。

天使教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）直言，「會做這個決定，是因為我們覺得這樣能增加我們贏球的機率，他是一位好相處的隊友，每個人都很挺他，包含我在內，但我們得要贏球，和總經理艾普勒（Billy Eppler）談過後，我們認為這個調度最能幫助我們贏得比賽。」

天使是在去年底從自由市場買進哈維，但過往傷病史豐富的他，5月底又礙於背傷，告別賽場將近兩個月，復出後至今只投兩場比賽，最快球速剩下92哩。

奧斯穆斯點出，「他現在是投不到97哩，但也沒有掉到89哩，他擁有四種球路，能夠運用抓到大聯盟打者，只是需要找到方法駕馭它。」今年哈維共投59.2局，送出39次三振，另有29次保送。

哈維在7月14日傷癒復出首戰，以5.2局失一分拿到勝投，當時他追憶史凱格斯（Tyler Skaggs），回想起這位剛英年早逝的隊友曾對他說過，「記住，你永遠是黑暗騎士。」即使已經無法投得像以前一樣了，仍獲得史凱格斯溫暖的言語。