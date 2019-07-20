MLB／不滿賽程沒移動日 太空人穿T恤「本來不想來」

2019-07-20 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



史布林格。 路透 分享 facebook 太空人昨天才在天使主場打到傍晚，今天就回到主場續戰遊騎兵，睡眠不足的史布林格（George Springer）一出現在休息室，就用T恤訴說心聲，上頭寫著，「嘿，抱歉，我遲到了，我原本還不想來的。」

通常大聯盟官方安排賽程，系列賽最後一場如果不是午場，就會多給一天移動日休兵，昨天太空人和天使打完是當地時間下午六時，但按照大聯盟標準，還算在午場比賽的範圍，他們得加緊收拾行李直衝機場，趕搭紅眼班機，抵達休士頓的時間為早上5時，再過14小時就得進行今天的比賽。

太空人球員對賽程安排頗有微詞，外野手瑞迪克（Josh Reddick）就說，「我認為這完全是錯誤的安排，毫無道理，我們很多人都不高興，包含我在內，今天會是漫長的一天，但我們拿了錢只好辦事。」

今天出任先發投手的韋蘭德（Justin Verlander）是提前脫隊返回休士頓準備。太空人教頭辛區（A.J. Hinch）也對賽程安排發表意見，「這很粗暴，我希望下一次球員工會可以反應一下，今天我們還是會排出平時的先發陣容，接下來就見招拆招。」