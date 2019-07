MLB／不滿賽程沒移動日 太空人穿T恤「本來不想來」

史布林格。 路透 分享 facebook 太空人昨天才在天使主場打到傍晚,今天就回到主場續戰遊騎兵,睡眠不足的史布林格(George Springer)一出現在休息室,就用T恤訴說心聲,上頭寫著,「嘿,抱歉,我遲到了,我原本還不想來的。」

通常大聯盟官方安排賽程,系列賽最後一場如果不是午場,就會多給一天移動日休兵,昨天太空人和天使打完是當地時間下午六時,但按照大聯盟標準,還算在午場比賽的範圍,他們得加緊收拾行李直衝機場,趕搭紅眼班機,抵達休士頓的時間為早上5時,再過14小時就得進行今天的比賽。

太空人球員對賽程安排頗有微詞,外野手瑞迪克(Josh Reddick)就說,「我認為這完全是錯誤的安排,毫無道理,我們很多人都不高興,包含我在內,今天會是漫長的一天,但我們拿了錢只好辦事。」

今天出任先發投手的韋蘭德(Justin Verlander)是提前脫隊返回休士頓準備。太空人教頭辛區(A.J. Hinch)也對賽程安排發表意見,「這很粗暴,我希望下一次球員工會可以反應一下,今天我們還是會排出平時的先發陣容,接下來就見招拆招。」

.@astros George Springer's with a message to @MLB - his shirt says it all - Astros get in at 6am after west coast flight and have quick turn to play Rangers tonight at 7. #brutal



"hey, sorry I'm late. I didn't want to come." @abc13sports pic.twitter.com/WrYigQyPSE