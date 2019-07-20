MLB／站著被K排第一 教頭歸因戴維斯不習慣看好球

2019-07-20 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



年薪高達2300萬美元的金鶯戴維斯（Chris Davis），打擊成績依舊谷底盤旋，不僅三振比例嚇人，還近半數都是看著好球進壘沒有揮棒，戴維斯的選球出了什麼問題？金鶯教頭海德（Brandon Hyde）歸因於戴維斯過去的成功，還不習慣看到太多好球進壘。

戴維斯去年幾乎低迷整季，今年至今打擊率也只有1成84，206打數就吞下89次三振，不僅挨K比例驚人，其中41K為未出棒看著好球進壘，排名大聯盟第一，居次的勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）還比他多打了逾兩百打席。

看待這項數據，海德解釋，「我不知道他是揮棒來不及，或是在猜球，但我想在他單季能打50轟時，所有投手都對他投得很小心，因為他總是能逮住那些犯錯的球。」

海德將問題歸因於戴維斯過去的成功，以往投手面對他總是小心翼翼，將球控在邊邊角角，「現在投手與他正面對決，我想這有時讓他有些意外吧！但他必須作出調整。」

戴維斯的低潮看不見終點在哪，但海德仍說：「他有時的揮棒很好，只是無法維持穩定。」他指出，最滿意戴維斯在休息室裡的態度，從不讓人看出是否低潮，「每一天，他看起來都是一樣，他與每個人都關係都很好，所以大家都會支持著他。」

海德表示，「我們會繼續幫助他，與他一起努力，現在就是取決於他如何找到方法突破。」事實是，金鶯只有期望戴維斯走出低潮一途，他的合約到2022年都還將每年從金鶯口袋中領走2300萬美元，堪稱全大聯盟最慘賠錢貨。