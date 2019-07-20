MLB／8月得續明年季票 道奇：可優先買世界大賽門票

2019-07-20 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇近年戰績穩定，連續七年在國聯西區封王，最近更是連兩年闖進世界大賽，門票價格跟著水漲船高，現在官網公告明年季票將有3%到17%的調漲，還通知現有持有者在八月就得付錢續票，否則「早鳥價」一去不復返，並提及額外的好處是，若是今年道奇再度闖進世界大賽，可以享優先購票權。

道奇球團不願回應為何季票開放續約的時間相較往年提前，去年是在9月，今年前移到8月22日；然而美媒提及，漲價是可以預期的事，因為明年是道奇自1980年之後首度舉辦明星賽，根據道奇官網，季票持有者可優先購買全壘打大賽和明星賽門票，半季票持有者則是兩者擇一。

另外，道奇還給8月22日前第一波續季票的早鳥們好康加碼，若今年再度叩關世界大賽，享有優先購票權，不過也附上說明，票券會在比賽當天以電子方式寄送，而且事先無法透露座位，以防黃牛爭議。

道奇票房在全聯盟名列前茅，但漲價不斷的情況下，不少球迷大喊吃不消，就有人表示，2014年能以32美元買兩張門票看場比賽，同一個位置到了明年，每張票價要30美元，另有位球迷從2012年以每場比賽8美元開始進場，但同個位置在明年要22美元，讓他直呼，「要是道奇接下來這幾年都拿到世界大賽冠軍，我討厭看到即將發生的事。」