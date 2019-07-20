MLB／洋基牛棚教練憶李維拉 神預測松井再見比賽

2019-07-20 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基前守護神李維拉（Mariano Rivera）再過幾天就要正式以史上第一位全票通過者進駐名人堂，以救援功力名滿大聯盟的他，其實還有「預知下班」的能力，洋基牛棚教練哈奇（Mike Harkey）透露，他幾乎猜中洋基半數的再見比賽。

2009年是洋基上次奪得世界大賽的那年，李維拉整季拿下44次救援點，但可不包括這一天；當時洋基在九局下還以一分落後，那周已經上場很多次的李維拉，對於再登板意興闌珊。

哈奇接起牛棚電話，洋基前總教練吉拉迪（Joe Girardi）在電話那頭說道，「如果我們追平了，就派李維拉。」轉訴後李維拉老神在在，一點熱身的動力都沒有，從無人出局，一、二壘有人，看到一人出局，二、三壘有人，洋基真的追平了，下一棒輪到松井秀喜打擊，但李維拉依舊不動如山。

哈奇心想這位守護神倒底何時才要開始準備，「你是要起來沒？」李維拉回應，「沒有，松井秀喜會結束比賽。」

電話再度響起，投手教練艾蘭德（Dave Eiland）劈頭就問，「李維拉知道如果有第十局，他要上嗎？」哈奇回嗆，「他都拿到600次救援成功了，你想要我怎麼跟他說？」

結果松井秀喜真的敲出再見安打，李維拉帶著滿足的笑容出場參加慶祝。透露這段過往的哈奇笑說，「那年我們大概有15場的再見比賽，李維拉預測了其中一半，有一次他沒猜中，只熱身三球就上去投平手的比賽。」