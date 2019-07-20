MLB／上次砸頭盔打傷臉 賈納改拿球棒洩憤

2019-07-20 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基教頭布恩（Aaron Boone）昨天以粗口秀在大聯盟引領話題，因被三振點燃教頭火氣的賈納（Brett Gardner），當時也在他身後拿球棒怒頂板凳區天花板，為何選擇以這種方式表達憤怒？賈納回應，「我不能再摔頭盔了。」因為他前一次怒摔頭盔時，頭盔反彈打傷臉，還因此縫了六針。

洋基與光芒昨天的雙重賽午場，布恩在第二局就早早下班，全因賈納遭到三振後，他在板凳區內念念有詞，遭主審請出場；在布恩後方的賈納也很有戲，他以球棒多次怒頂天花板，大動作表達對好球帶判決的不滿。

事過一天後，紐約媒體在板凳席天花板上找到賈納留下的凹痕；賈納對此表示，「我只是想要製造出一些聲音，因為我不能再摔頭盔了。」

賈納拿自己開起玩笑，上個月出戰印地安人時，他也曾因對表現不滿而在回到板凳區後怒摔頭盔，但當時頭盔不聽話，在打到牆壁後反彈打到他的臉，又痛又糗的畫面被鏡頭全拍下，他也在隨後到醫院縫了六針。

布恩的粗口秀在今天確定領到禁賽一場罰單，另有罰款，布恩坦承：「我知道我會接到托瑞（Joe Torre，大聯盟辦公室主席）的電話，也確實接到了。」

昨天的主審米勒（Brennan Miller）還是位菜鳥裁判，僅是第五場站主審，就遇到總教練對他狂飆國罵，布恩今天也向米勒表達敬意，「他在這起事件中冷靜應對，那令我印象深刻，我想他確實表現得比我更有風度。」