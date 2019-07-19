MLB／3支3、5打點 小史自己打的分數就夠贏了

2019-07-19 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



分享 facebook 單局兩支安打，包括一發飛行距離達420呎的三分砲，這是一位投手寫下的數據；國民史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今天展現超狂「二刀流」實力，先發5.1局失3分、送出7次三振，在打擊區上3打數全數敲安，掃進5分打點，帶領國民以13：4大勝勇士，他也進帳追平大聯盟勝投榜首位的第12勝。

國民此役狂虐勇士，第三局灌進8分大局，就是由該局擔任首位打者的小史以一壘安打敲開攻勢，國民以連續安打、保送灌進5分後，再度輪到小史的棒次，在二、三壘有人時一棒送出左外野牆外，飛行距離420呎寫下隊史投手所敲出最遠的全壘打紀錄。

小史單局兩支安打還不罷休，第五局再度於二、三壘有人時建功，敲出安打清空壘包，將差距擴大為10：1，可惜打擊區上的神勇表現沒能延續到投手丘上，他在第六局先投出保送，接續被敲2支安打丟掉2分，教練團決定換投，該局只取得1個出局數退場。

史特拉斯堡先發5.1局被敲8安打、失3分，送出7K，連同打擊數據在內，他成為1920年來正式統計打點數據以來，第三位完成單場送出7K且敲出3安打、5打點的球員，前兩人為1936年法瑞爾（Wes Ferrell）和2017年歐文斯（Micah Owings）。

小史在勇士主場太陽信託球場打瘋了，轉播單位MASN拿與小史名字有幾分近似的球場名稱開玩笑，戲稱：「SunTrust Park？更像史特拉斯堡球場（Strasburg Park）吧！」光是自己打的分數就超過失分，史特拉斯堡輕鬆賺進勝投，此役進袋12勝後，並列大聯盟領先，在國聯則是獨居排頭。