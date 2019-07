MLB／3支3、5打點 小史自己打的分數就夠贏了

分享 facebook 單局兩支安打,包括一發飛行距離達420呎的三分砲,這是一位投手寫下的數據;國民史特拉斯堡(Stephen Strasburg)今天展現超狂「二刀流」實力,先發5.1局失3分、送出7次三振,在打擊區上3打數全數敲安,掃進5分打點,帶領國民以13:4大勝勇士,他也進帳追平大聯盟勝投榜首位的第12勝。

國民此役狂虐勇士,第三局灌進8分大局,就是由該局擔任首位打者的小史以一壘安打敲開攻勢,國民以連續安打、保送灌進5分後,再度輪到小史的棒次,在二、三壘有人時一棒送出左外野牆外,飛行距離420呎寫下隊史投手所敲出最遠的全壘打紀錄。

小史單局兩支安打還不罷休,第五局再度於二、三壘有人時建功,敲出安打清空壘包,將差距擴大為10:1,可惜打擊區上的神勇表現沒能延續到投手丘上,他在第六局先投出保送,接續被敲2支安打丟掉2分,教練團決定換投,該局只取得1個出局數退場。

史特拉斯堡先發5.1局被敲8安打、失3分,送出7K,連同打擊數據在內,他成為1920年來正式統計打點數據以來,第三位完成單場送出7K且敲出3安打、5打點的球員,前兩人為1936年法瑞爾(Wes Ferrell)和2017年歐文斯(Micah Owings)。

小史在勇士主場太陽信託球場打瘋了,轉播單位MASN拿與小史名字有幾分近似的球場名稱開玩笑,戲稱:「SunTrust Park?更像史特拉斯堡球場(Strasburg Park)吧!」光是自己打的分數就超過失分,史特拉斯堡輕鬆賺進勝投,此役進袋12勝後,並列大聯盟領先,在國聯則是獨居排頭。

PITCHERS WHO RAKE!



Stephen Strasburg's 420-ft HR is the longest by pitcher this season and the longest by a Nationals pitcher in the Statcast era (since 2015) 🔥 pic.twitter.com/jbTc9QqEzD