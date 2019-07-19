731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

大聯盟全明星賽結束後下半季賽事展開，接下來最受媒體所關注，莫過於是攸關後半季布局731交易大限。有別於以往還有831大限可供球隊做最後衝刺，今年大聯盟取消831制度，如此一來，今年731大限就成為眾多對於季後賽仍有寄望球隊最後補強機會，因此各家球隊無不把握這次機會，為自家球隊未來做好準備，尤其在先發投手這一塊。

史卓曼今年上半季表現十分亮麗，3.25ERA與1.274WHIP值，是為何他能脫穎而出入選全明星賽。 美聯社 分享 facebook

先發投手一直以來都是731大限中最為炙手可熱，過去不少球隊因在市場內交易來當時聯盟內頂級先發投手後，令球隊戰力如虎添翼，甚至完成統一天下霸業。2000年響尾蛇從費城人手中交易來席林(Curt Schilling)與2016年太空人從老虎迎來韋蘭德(Justin Verlander)，至今看來都是十分經典的731大限案例。而今年在眾多先發投手中，藍鳥、老虎與巨人目前在分區墊底球隊，都很有機會把自家王牌先發投手趁此交易出去，藉此為長遠未來作好布局。

首先從藍鳥說起。前些年藍鳥好不容易以強權之姿在美聯東區崛起，但卻十分短暫，近兩年又再次打回陪榜角色，導致開始積極出清自家選手，好為重建做好打算。去年藍鳥把先發投手哈普(J.A. Happ)送至給同區的洋基，今年藍鳥似乎又有把自家先發投手送至洋基的可能性。

現年28歲，且今年又入選全明星賽的王牌先發史卓曼(Marcus Stroman)，是洋基所冀望納入先發輪值口袋人選。史卓曼今年上半季表現十分亮麗，雖戰績仍是敗多勝少，但他3.25ERA與1.274WHIP值，足以證明如果他若非身處在藍鳥隊，勝場數應該不足以如此，這也是為何他能在眾多先發投手中脫穎而出入選全明星賽。

而且史卓曼合約要直到2020年結束後才會到期，所以說他的賣相佳，藍鳥可藉此在談判桌上換回不少利益。再加上他又出身於紐約地區，自小也是洋基球迷，且嚮往加盟該隊，如果洋基能換得史卓曼，未來也有希望培養他成為新一代看板球星。

6.33冠絕美聯的三振與四壞球保送比例，以及每9局就能送對手12K表現，令波伊德在交易市場內受人注目。 美聯社 分享 facebook

再把鏡頭換到美聯中區老虎隊，在經歷過2000初期獨霸美聯中區美好時光後，近年來在印地安人與雙城兩隊夾擊之下，顯得老態龍鍾，戰績也因此一蹶不振。2016年底特律送走虎王韋蘭德後，所留下先發空缺則是默默被名不見經傳左投波伊德(Matthew Boyd)接下。

波伊德之所以會被眾人所忽略，其實並不意外，他過去幾年在老虎成績，說老實話只能用乏善可陳來形容。但今年他可真是不一樣，雖與史卓曼同病相憐，同樣受到常敗症影響，始終吞敗仗，不過，仔細看他今年其他數據，波伊德可說是十分令人期待的投手。

ERA 3.95與WHIP 1.140也許不是太吸睛，可是6.33冠絕美聯的三振與四壞球保送比例，以及每9局就能送對手12K表現，就令波伊德在交易市場內受人注目。再加上，接收他的球隊，往後仍有基本合約長達3年之久，因此讓許多球隊趨之若鶩設法與老虎隊交易。

最後來看位於西區太空人。上季痛失衛冕機會後，今年捲土重來，前三號先發投手：韋蘭德、柯爾(Gettit Cole)與梅力(Wade Miley)開季以來表現稱職，可是來到輪值後半端，投手群表現則是不如預期，也讓太空人開始在市場內尋找適合補強對象，希望能夠複製當年找來韋蘭德運勢。

巨人王牌外號「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)是非常符合太空人先發需求的人選。 美聯社 分享 facebook

對此，許多媒體都認為巨人王牌外號「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)是非常符合太空人先發需求的人選。邦賈納雖近兩年受到傷勢的影響導致表現不如以往，但今年健康且穩定出賽的他，擁有豐富季後賽與世界大賽經驗，而且許多數據也都開始重回傷前水準，尤其是三振與四壞球保送比 4.84乃是名列全大聯盟前5，光是這項數據就足以證明瘋邦的身手仍舊寶刀未老，所以太空人能夠成功網羅到邦賈納絕對是在邁向冠軍的路上添加不少利多。只可惜，巨人隊目前仍有搶季後賽門票的可能，因此增加不少太空人想要得到瘋邦的變數。