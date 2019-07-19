親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

運動筆記跑者耐不住高溫? 簡單幾招讓你在炎夏更持久【教練！我想跑步！】該如何看待跑步機呢？
健行筆記登山隊伍的守護者-淺談留守人的角色扮演聖母登山步道.三角崙山【台灣製造.國際認證的抹茶冰淇淋】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00Dennis

大聯盟全明星賽結束後下半季賽事展開，接下來最受媒體所關注，莫過於是攸關後半季布局731交易大限。有別於以往還有831大限可供球隊做最後衝刺，今年大聯盟取消831制度，如此一來，今年731大限就成為眾多對於季後賽仍有寄望球隊最後補強機會，因此各家球隊無不把握這次機會，為自家球隊未來做好準備，尤其在先發投手這一塊。

史卓曼今年上半季表現十分亮麗，3.25ERA與1.274WHIP值，是為何他能脫...
史卓曼今年上半季表現十分亮麗，3.25ERA與1.274WHIP值，是為何他能脫穎而出入選全明星賽。 美聯社
分享

先發投手一直以來都是731大限中最為炙手可熱，過去不少球隊因在市場內交易來當時聯盟內頂級先發投手後，令球隊戰力如虎添翼，甚至完成統一天下霸業。2000年響尾蛇從費城人手中交易來席林(Curt Schilling)與2016年太空人從老虎迎來韋蘭德(Justin Verlander)，至今看來都是十分經典的731大限案例。而今年在眾多先發投手中，藍鳥、老虎與巨人目前在分區墊底球隊，都很有機會把自家王牌先發投手趁此交易出去，藉此為長遠未來作好布局。

首先從藍鳥說起。前些年藍鳥好不容易以強權之姿在美聯東區崛起，但卻十分短暫，近兩年又再次打回陪榜角色，導致開始積極出清自家選手，好為重建做好打算。去年藍鳥把先發投手哈普(J.A. Happ)送至給同區的洋基，今年藍鳥似乎又有把自家先發投手送至洋基的可能性。

現年28歲，且今年又入選全明星賽的王牌先發史卓曼(Marcus Stroman)，是洋基所冀望納入先發輪值口袋人選。史卓曼今年上半季表現十分亮麗，雖戰績仍是敗多勝少，但他3.25ERA與1.274WHIP值，足以證明如果他若非身處在藍鳥隊，勝場數應該不足以如此，這也是為何他能在眾多先發投手中脫穎而出入選全明星賽。

而且史卓曼合約要直到2020年結束後才會到期，所以說他的賣相佳，藍鳥可藉此在談判桌上換回不少利益。再加上他又出身於紐約地區，自小也是洋基球迷，且嚮往加盟該隊，如果洋基能換得史卓曼，未來也有希望培養他成為新一代看板球星。

6.33冠絕美聯的三振與四壞球保送比例，以及每9局就能送對手12K表現，令波伊德...
6.33冠絕美聯的三振與四壞球保送比例，以及每9局就能送對手12K表現，令波伊德在交易市場內受人注目。 美聯社
分享

再把鏡頭換到美聯中區老虎隊，在經歷過2000初期獨霸美聯中區美好時光後，近年來在印地安人與雙城兩隊夾擊之下，顯得老態龍鍾，戰績也因此一蹶不振。2016年底特律送走虎王韋蘭德後，所留下先發空缺則是默默被名不見經傳左投波伊德(Matthew Boyd)接下。

波伊德之所以會被眾人所忽略，其實並不意外，他過去幾年在老虎成績，說老實話只能用乏善可陳來形容。但今年他可真是不一樣，雖與史卓曼同病相憐，同樣受到常敗症影響，始終吞敗仗，不過，仔細看他今年其他數據，波伊德可說是十分令人期待的投手。

ERA 3.95與WHIP 1.140也許不是太吸睛，可是6.33冠絕美聯的三振與四壞球保送比例，以及每9局就能送對手12K表現，就令波伊德在交易市場內受人注目。再加上，接收他的球隊，往後仍有基本合約長達3年之久，因此讓許多球隊趨之若鶩設法與老虎隊交易。

最後來看位於西區太空人。上季痛失衛冕機會後，今年捲土重來，前三號先發投手：韋蘭德、柯爾(Gettit Cole)與梅力(Wade Miley)開季以來表現稱職，可是來到輪值後半端，投手群表現則是不如預期，也讓太空人開始在市場內尋找適合補強對象，希望能夠複製當年找來韋蘭德運勢

巨人王牌外號「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)是非常符合太空人...
巨人王牌外號「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)是非常符合太空人先發需求的人選。 美聯社
分享

對此，許多媒體都認為巨人王牌外號「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)是非常符合太空人先發需求的人選。邦賈納雖近兩年受到傷勢的影響導致表現不如以往，但今年健康且穩定出賽的他，擁有豐富季後賽與世界大賽經驗，而且許多數據也都開始重回傷前水準，尤其是三振與四壞球保送比 4.84乃是名列全大聯盟前5，光是這項數據就足以證明瘋邦的身手仍舊寶刀未老，所以太空人能夠成功網羅到邦賈納絕對是在邁向冠軍的路上添加不少利多。只可惜，巨人隊目前仍有搶季後賽門票的可能，因此增加不少太空人想要得到瘋邦的變數。

太空人底特律運勢紐約東區

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

MLB／3支3、5打點 小史自己打的分數就夠贏了

2019-07-19 11:28

MLB／超過一年沒在主場拿勝投 塞爾終於辦到了

2019-07-19 08:44

MLB／巨人教頭年底將出缺 吉拉迪不否認有興趣

2019-07-19 07:49

MLB／洋基教頭粗口秀 場邊麥克風全都錄

2019-07-19 07:48

MLB／今日戰績表 費城人哈波打下追平分逆轉勝道奇

2019-07-19 11:45

MLB／大雨暫停還能裸奔 竟把遮雨帆布當成滑水道

2019-07-18 18:42

MLB／馬里斯尼克不怕噓敲3安 配柯爾7局11K大勝天使

2019-07-18 16:53

MLB／下雨拖延2.5小時 道奇佛瑞茲兩分砲奠勝基

2019-07-18 15:48

MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

2019-07-18 13:30

MLB／錯過無安打比賽 教士菜鳥：第六局後就在算

2019-07-18 12:10

MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25

MLB／陳偉殷中繼未失分 教士新秀擦身無安打賽

2019-07-18 10:00

MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

2019-07-18 07:57

MLB／主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要

2019-07-18 06:55

MLB／連13場先發未勝 悲情達比修再拚60勝

2019-07-17 17:57

MLB／天使觸身球報復？ 太空人：別互相制裁

2019-07-17 17:43

MLB／該不該開放盜一壘？ 球員說法各異

2019-07-17 16:29

MLB／「別做這種大人」 球迷與小孩搶撈致勝球

2019-07-17 16:08

MLB／馬林魚撿到寶 日裔菜鳥山本喬丹4連勝

2019-07-17 15:14

MLB／今日戰績表 洋基單局6分逆轉秀美聯首支60勝

2019-07-17 14:47

MLB／集滿162場出賽 打者大谷創美聯紀錄

2019-07-17 14:44

MLB／凱許曼爆料 李維拉差點因基特被送到水手

2019-07-17 14:13

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00
看更多

熱門文章

NBA／「球哥」湖人夢碎 品牌商品賤賣準備收？

2019-07-18 13:39

印尼羽賽／苦戰3局扳倒超級丹 周天成驚險晉8強

2019-07-18 13:14

NBA／鵜鶘換來湖人3小將 哈特請求別再送走我

2019-07-18 13:37

NBA／曾被布萊恩說軟蛋 哈沃德：現在要感謝他

2019-07-18 17:36

NBA／奪冠後失兩大主力 暴龍主帥稱未來難評估

2019-07-18 13:32

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

NBA／堅信哈登、衛少組合 丹東尼：除非化學反應不對

2019-07-18 16:23

NBA／NIKE槓雷納德 反訴Logo為所屬團隊設計

2019-07-19 08:44

12強賽／業餘王牌吳昇峰入中華隊 將參與中職明星賽

2019-07-18 20:28

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-18 19:00

MLB／洋基教頭粗口秀 場邊麥克風全都錄

2019-07-19 07:48

印尼羽賽／戴資穎打頭陣 戰宿敵搶4強門票

2019-07-18 21:41

NBA／不明白杜蘭特離開理由 貝瑞：希望他打給我解釋

2019-07-19 10:53

印尼羽賽／唯一男雙出局 戴資穎和宿敵爭4強門票

2019-07-18 20:04

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

NBA／成兩職業足球隊股東 哈登：休士頓是我家

2019-07-19 08:14

NBA／史密斯恢復自由身 預計與公鹿進行會面

2019-07-19 09:24

NBA／湖人是「大便」表情日太陽惡搞 湖粉怒了

2019-07-18 18:14

港口盃／中華隊7:6勝庫拉索 再一勝進冠軍戰

2019-07-18 23:19

瓊斯盃／首度對位韓國金鐘奎 譚傑龍：很亢奮

2019-07-18 17:55

NBA／厄文早想離開波士頓？ 丁威迪揭露去年對話內容

2019-07-19 12:11

網球／美網會內名單 三大天王就位

2019-07-18 16:52

NBA／快艇招募雷納德關鍵推手？ 衛斯特：我角色很小

2019-07-19 10:54

印尼羽賽／小戴逆轉晉8強 今戰宿敵依瑟儂

2019-07-18 23:58

MLB／大雨暫停還能裸奔 竟把遮雨帆布當成滑水道

2019-07-18 18:42

12強賽／國際賽要強心臟 許順益：吳昇峰有條件

2019-07-18 21:11

柔道／帶隊9年意外列備取 大同金牌教練心灰意冷

2019-07-18 22:57

MLB／巨人教頭年底將出缺 吉拉迪不否認有興趣

2019-07-19 07:49

NBA／雷納德決定出走返鄉 多倫多媒體批舅舅從中作梗

2019-07-19 10:51

MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

2019-07-18 13:30

瓊斯盃／對日從輸20分到8分差 桑茂森：讓對手看到進步

2019-07-18 20:09

MLB／超過一年沒在主場拿勝投 塞爾終於辦到了

2019-07-19 08:44

中職／520萬簽約金披黃衫 岳政華追平哥哥紀錄

2019-07-19 11:21

中職／明星賽 業餘王牌吳昇峰入列

2019-07-18 23:57

網球／暢談心路歷程 大坂直美透露必須成功的理由

2019-07-18 14:50

足球／挑戰「不可能的任務」 趙明修赴葡

2019-07-19 00:04

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

MLB／3支3、5打點 小史自己打的分數就夠贏了

2019-07-19 11:28

瓊斯盃／中華白抗日失敗 教練桑茂森仍肯定

2019-07-19 00:07

瓊斯盃／張博勝娶某前手感燙 中華藍大勝印尼

2019-07-19 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top