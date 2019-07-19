MLB／超過一年沒在主場拿勝投 塞爾終於辦到了

2019-07-19 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



塞爾。 路透 分享 facebook 身為王牌投手，卻超過一年不知道在主場拿勝投的滋味，紅襪塞爾（Chris Sale）今天終於扳回一些顏面，對藍鳥演出六局無失分好投，狂飆12次三振，帶領紅襪以5：0贏球，塞爾拿下自去年7月12日後的芬威球場首勝。

塞爾本季表現起伏，賽前近三戰單場失分都達5分。塞爾透露，本周三進行牛棚練投時，從教練到隊友都主動前來關心，就連紅襪傳奇球星蒂安特（Luis Tiant）都主動提供建議，幫助他能在場上找回身手。

「過去這一周來，我跟許多人對談，做了一些事情，找出我需要做的調整。」塞爾無意透露詳細內容，但他說：「我想最重要的是，我懂了不論好壞，我都不是一個人，我不是處在沒人可以依賴的孤島上，而是還有人可以為我提供建議。」

從對話中獲得力量的塞爾，今天在場上繳出六局好投，只被敲出兩安打、無失分，送出12K，為他生涯第74場單場10K以上的比賽，其中40場在紅襪締造，排名隊史第三。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）評價這場比賽，他指出，塞爾在這一周來做了些許調整，今天在場上執行奏效，「他能控制他的所有球路，今天的滑球好多了，變速球和直球的控球也很到位。」

紅襪在第五局灌進4分，包括狄佛斯（RafaelDevers）的三分砲，貝茲（Mookie Betts）在第七局補上陽春砲，他也靠著這支全壘打完成個人連續13場得分，隊史前一人已要追溯到1946年威廉斯（Ted Williams），貝茲對此表示，「任何時候名字能與這些前輩齊名，代表你一定做對了什麼事，我只是盡力幫助球隊贏球。」