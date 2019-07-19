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MLB／巨人教頭年底將出職缺 吉拉迪不否認有興趣

2019-07-19 07:49聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）多次表達有意重出江湖再掌兵符，被問到季後將出現職缺的巨人教頭職位，吉拉迪不做正面答覆，但也不否認有興趣，「我對任何對我有興趣的工作都抱有興趣。」

吉拉迪帶兵洋基十年，期間六度進入季後賽，曾在2009年拿下世界大賽冠軍，卻也是洋基隊史最後一次奪冠，接下來屢屢提前止步，2017年在美聯冠軍賽歷經七場苦戰後出局，也一併丟掉了吉拉迪的飯碗。

轉任電視球評的吉拉迪，仍是各隊教練出缺時的熱門討論人選，卻始終沒有球隊仍成功請他重出江湖；吉拉迪究竟在等什麼？一般預料，他仍傾向進入大市場球隊。

巨人總教練波奇（Bruce Bochy）將在季後退休，結束25年教頭生涯（教士12年與巨人13人），屆時將出現職缺的巨人，是否能吸引吉拉迪的目光？他回應，「我會看看每一份職缺，也都很有興趣，因為我很想再次執教，我不是說我會去巨人，如果波奇想回來繼續執教，他理當會留下來，但我會對任何對我有興趣的工作都抱有興趣。」

吉拉迪解釋，「這和其他職業不同，我不是律師或醫生，我可以去所有地方找工作，這裡只有30支球隊，也有些球隊才請新教頭，職缺數量並不多，但我確實很想再次執教。」

吉拉迪巨人洋基
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