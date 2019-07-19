MLB／洋基教頭粗口秀 場邊麥克風全都錄

2019-07-19 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基今天與光芒進行雙重賽，但任何一支比賽精采鏡頭影片，可能都比不上洋基總教練布恩（Aaron Boone）的粗口秀。

洋基與光芒之戰昨天因天氣不佳延賽，改到今天進行雙重賽，當其他選手必須負擔兩倍工時時，布恩卻在午場比賽的第二局就提前下班，他在賈納（Brett Gardner）遭三振後，在板凳區念念有詞與主審爭論好球帶，遭驅逐出場後更是索性直接衝上場狂飆國罵。

以往這些對話只會留在當事人心裡，但這次不同的是，一支裝在場內的收音麥克風，清楚捕捉到全部對話，布恩的髒話一句不漏，直到主審米勒（Brennan Miller）警告：「Aaron，我全部都有聽到。」布恩仍持續飆罵，遭到驅逐後更是豁出去，直接衝上場繼續飆罵米勒，句句帶髒字。

布恩的髒話全紀錄在網路上瘋傳，還有網友評比最佳金句，像是「我家球員在打擊區裡快他X的快氣死了！」「你今天吹判了一場爛透了的比賽，我為你感到遺憾。」還有人說，「如果有人認為布恩只是個二流球員，在首場比賽的暴怒之後，你必須開始相信他是一流的總教練。」

教頭提前下班，不影響洋基爭勝，在雙重賽午場先以6：2擊敗光芒，兩隊隨後進行晚場比賽，布恩解禁，單日第二度打卡上班。