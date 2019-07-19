七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

7月份開始至今，大聯盟戰績最好的球隊既不是最近六連勝的運動家、不是勝率全聯盟第一的道奇，也不是追雙城追到只剩四場勝差的印地安人，而是國聯西區的老牌隊伍舊金山巨人。巨人在昨天完成橫掃對落磯的四連戰後，七月份戰績來到不可思議的11勝2敗，這波高潮亦使他們的賽季勝率幾乎快回歸五成，47勝49敗的戰績甚至只落後國聯第二張外卡2.5場勝差而已。換言之，倘若巨人能再延長近期的戰績紅盤一陣子，或在球季最後兩個月不崩盤、再拉出一小波高潮，他們是有機會擠進季後賽的。（所有數據和資訊截至7月18日）

巨人本季原本積弱不振，但進入7月後打線突然大爆發，先後橫掃教士、落磯，突然成為一支士氣高昂的球隊。 美聯社 分享 facebook

然而，就在不過約三週前的6月底，巨人仍只是一支36勝47敗、勝率在全國聯只優於馬林魚的隊伍。到底巨人隊現在的真正實力為何？比較靠近6月的巨人隊，還是7月的巨人隊？而在距離731交易大限只剩不到兩個禮拜的時刻，巨人又應該當交易市場上的賣家還是買家？

過去兩年，巨人受限於陣容老化和主將頻頻受傷，賽季成績一直十分低迷，距離五年三冠的「巨人盛世」愈來愈遠，外界呼籲他們打掉重練的聲音不斷，但他們好不容易在苦撐當前陣容好一段時間後，於今年老教頭波奇（Bruce Bochy）執教的最後一年，拉出一波戰績高潮，掙得競爭季後賽門票的契機，若直接選擇放棄當賣家，好像又有點可惜。

巨人本季的管理團隊和往年並不一樣，新棒球事務總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）出身魔球軍主帥比恩（Billy Beane）旗下，而後經歷由精明經理人弗里曼（Andrew Friedman）督導的常勝道奇軍，並終於在今年獲得自己掌權的機會，接手近年來被宿敵道奇拋在腦後的灣區名門巨人。雖然薩伊迪自去年11月受雇到現在，僅就二三線的球隊戰力做操作，主力陣容並無做出太大的變動和調整，但依據他過去的經歷洗禮、工作履歷和行事作風，他應該會做出風格迥異於昔日由老派管理人塞賓（Brian Sabean）主導的決策。薩伊迪在比較沒有球員情感包袱的情況下，應能將球隊導向更理性、更符合長遠利益的經營方針。

這也是為什麼從今年開季到現在，市場上一直有傳聞說，本季結束合約就要到期的巨人精神領袖邦賈納（Madison Bumgarner），很有可能會被薩伊迪交易，直到最近，這樣的說法都沒有間斷過。但有趣的是，巨人近期的好表現，讓這個本來就不好處理的決策，又變得更加複雜。

邦賈納絕對能幫助到許多競爭球隊，但此邦賈納非2014年的彼邦賈納，球威和壓制力已無法跟四、五年前相提並論，加上交易他的球隊只能使用他兩到三個月的時間，就得放人到自由球員市場，這些因素都可能減損邦賈納的交易價值。反過來看，邦賈納留在巨人隊，對巨人的票房、球隊向心力的凝聚以及球迷的情感依託，都是很關鍵的能量。當然更重要的是，倘若巨人想乘著最近的這波戰績紅盤，再嘗試力拚季後賽，沒有邦賈納是沒辦法完成的。因此，巨人隊到731以前的戰績紅盤可以維持多久？他們到731以前在外卡的競爭上處在什麼位置？都會左右薩伊迪的操盤。

巨人若是現在交易出強投邦賈納，很有機會獲得一些年輕好手，但勢必就要與季後賽絕緣了。 美聯社 分享 facebook

而且除了邦賈納，巨人牛棚裡的資深後援強投史密斯（Will Smith，今年結束合約到期）、華森（Tony Watson，合約最晚明年結束到期）和戴森（Sam Dyson，2021年成為自由球員）等人，也都是薩伊迪必須在「要賣」和「不要賣」之間做出決斷的人選。

如果巨人真的要在今年展開徹底重建大計，那勢必得在731前送走邦賈納、史密斯、華森、戴森等人，才能一方面清出球員名單空間、薪資空間，另一方面爭取最大的新秀價值，補強排名仍在聯盟後段班的農場系統。假如巨人想要挑戰季後賽，上述球員提供的投手戰力不可或缺，可是巨人孤注一擲失敗的話，他們在球季結束後放走邦賈納和史密斯，能拿回的報酬可能只是多一支選秀籤（巨人如果沒有交易邦賈納，應該會提供他合格報價，邦賈納若拒絕投身自由市場，後續簽下他的球隊，就要付出選秀權補償給巨人）。這樣的報酬，跟在季中交易掉他們能換取的新秀價值相比，有著天壤之別的差異。

回過頭來，有一個很關鍵的問題是，巨人當前的戰力到底值不值得拚拚看季後賽？一旦此問題明朗化，薩伊迪在「賣」與「不賣」之間的決策選擇就會容易許多。

文章前面提到，7月份的巨人跟本季前三個月的巨人並不一樣。這裡指的「不一樣」，不單純指勝率的差異而已，還有實質的球隊陣容。

以下是球季前三個月曾為巨人出賽，但如今已不在他們大聯盟球員名單的選手（這八人中只有兩人還在巨人球團）：

帕拉（Gerardo Parra，外野手）

歐泰爾（Aaron Altherr，外野手）

喬（Connor Joe，左外野手）

克拉茲（Erik Kratz，捕手）

索拉提（Yangervis Solarte，工具人）

戈伯（Mike Gerber，左外野手）

李德（Michael Reed，外野手）

威廉森（Mac Williamson，外野手）

此八人今年在巨人大聯盟球隊合計累積309打席，打擊率只有慘不忍睹的.157，上壘率也是悲慘的.240。可以確定的是，他們在上半季對巨人隊戰力造成巨大負面影響，拖垮全隊的得分效率。

因此，過去兩個多月的時間裡，巨人找了來自各方的人馬，來取代上述這群成績悲劇的打者：

皮拉（Kevin Pillar，外野手）

亞茲純姆斯基（Mike Yastrzemski，外野手）

奧斯汀（Tyler Austin，工具人）

佛特（Stephen Vogt，捕手）

索拉諾（Donovan Solano，中線內野手）

迪克森（Alex Dickerson，左外野手）

史萊特（Austin Slater，右外野手）

這群人帳面上也是一群烏合之眾，要不是過去打擊成績普普的中生代球員，就是名不見經傳的年輕小將，但至少他們到目前為止實際在場上的發揮，遠優於開季前兩個月的那八名打者。這七名球員現階段合計繳出.271的打擊率和.321的上壘率，如此顯著的進攻效率提升，是造就巨人近兩個月戰績進步的一大關鍵。

可是就算是這樣，這群過去從來沒有累積出「打擊能力優良」名聲的打者，能維持近兩個月的好手感多久？少了他們最近優異的打擊產出，巨人的表現是否又會故態復萌？

現任美國運動網站《The Athletic》專欄作家、專門報導巨人隊的布里斯比（Grant Brisbee），就對巨人當前以史萊特、山多瓦（Pablo Sandoval）、迪克森、佛特等人組成的中心打線，持高度懷疑的態度，布里斯比對這群打者後續保持優質火力產出的可能性，並不樂觀。而最近打擊手感火燙的老將克勞佛（Brandon Crawford），現下的真正實力或許還是比較接近上半季那個長打產能銳減、進攻火力不如以往的打者。

巨人游擊手克勞佛在明星賽前出賽80場，打擊率僅.223、全壘打5支、打點28分，但明星賽後7場比賽打擊率.400、全壘打4支、打點12分，這實在是過於夢幻。 美聯社 分享 facebook

筆者亦認同布里斯比的看法，認為巨人隊冷靜下來思考，沒有必要為了最近這波很可能只是曇花一現的短期高潮，而忽略了球隊長期發展的重要性。筆者相信巨人隊在731大限前應該要做的事是，狠下心來無視他們近期的戰績紅盤和外卡戰績排行，把該交易掉、可交易掉、沒有未來性的資深球員和老將全部送走，能從他們身上榨出多少新秀價值就榨出多少新秀價值，痛定思痛地告別那些「五年三冠」的歷史功臣，開啟巨人下一個10年的新頁。筆者覺得以薩伊迪較沒有包袱的背景，以及他過去在比恩和弗里曼身旁學習的經歷來看，他是能做到這件事的不二人選。

儘管如此，巨人終究並非一般受關注度較小的小市場球隊，經營球隊要考量的因子並不單純只是戰力和陣容的策劃那麼簡單而已。巨人屬於大市場，而且老闆群關注的事情不單是球隊戰力，他們仍會顧及球迷立即的反饋和感受。從2013到2018年，巨人主場的場均觀眾人次都在四萬人左右，皆在國聯排名第三位，但今年他們主場平均每場的進場人次只有32761人（2000年以來的最低數字），排名下滑到國聯第七，巨人老闆群有可能為了避免再流失更多進場球迷，而對以薩伊迪為首的經營團隊下指導棋，做出並非最理性的決策。

再者，相當重情感的巨人高層，也有可能顧及準名人堂總教練波奇的感受和面子，讓他能以較體面的姿態為其逾25年的執教生涯劃下句點，所以不在交易大限前拆解現階段還算上得了檯面的球隊陣容。

巨人總教練波奇(右)執教的第25個球季可能是生涯最後一季，他過去帶領巨人名捕波西(左)拿下過3次世界大賽冠軍，兩人今年還能合作留下一個完美的回憶嗎？ 美聯社 分享 facebook

波奇距離執教生涯2000勝只剩27勝，換句話說，巨人打完全季至少得繳出.457的勝率（74勝88敗），才能幫助波奇達成此意義重大的里程碑（歷史上只有10位2000勝級教頭，而且全數皆以入選名人堂）。以巨人現在的勝率.490來看，波奇要達標2000勝可說是綽綽有餘，但倘若巨人在交易大限前賣球員賣得很徹底，那最終是否能完成紀錄就很難說。巨人老闆亦有可能考慮到這點，而選擇在今年交易大限按兵不動，甚至進一步補強陣容，來幫波奇再試試看一搏季後賽席次。

無論如何，今年巨人在731交易大限前的場上表現和場下動向，都會受到大聯盟球界頗高的關注。對於巨人而言，他們的決策將會決定未來幾季的走勢和發展，對於其他競爭球隊來說，邦賈納、史密斯、華森等投手皆為相當優質的補強標的，假如少了這些選項，他們又得對挑戰季後賽的戰略佈局做出改變才行。