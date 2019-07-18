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MLB／馬里斯尼克不怕噓敲3安 配柯爾7局11K大勝天使

2019-07-18 16:53聯合新聞網 綜合報導

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太空人今日再度作客洛城，誤傷天使捕手魯克洛伊（Jonathan Lucroy）的馬里斯尼克（Jake Marisnick）再被噓爆，但他仍有4打數3安打，穩健打擊表現，搭配投手柯爾（Gerrit Cole） 7局11K及團隊防守壓制打線，太空人11:2大勝天使。

天使投手拉米瑞茲（Jose Ramirez），昨日讓馬里斯尼克挨觸身球，今日確定判罰停賽。馬里斯尼克雖受了皮肉痛，天使球迷還是喝倒采；但他頂住壓力，包含此役3安，近兩場比賽總計7打數5安打，今日尤為致勝功臣。

本場同樣表現亮眼的柯爾，見馬里斯尼克克服批評聲浪，他表示，「他整個系列賽後半都因球迷批評而疲憊不堪，被一些天使球員、教練對媒體的公開說詞搞得喘不過氣，有些批評對他來說很不公平，但他處理得很好。」

柯爾過去10場6勝0敗，防禦率2.11，此戰再繳優秀投球成績單，主投7局雖被敲7安，失1自責分，但猛賞天使打線11K，收穫個人本季21場先發，第11場雙位數三振，持續領先聯盟所有投手。太空人教頭辛區（AJ Hinch）特別稱讚：「柯爾在展現投球強度上表現得很棒，也展現主導比賽的氣勢。」

太空人防線同樣建功，多次沒收對手打擊，左外野手瑞迪克（Josh Reddick）就靠精準長傳，讓跑者死在本壘前。

對於團隊表現，柯爾表示，「進入下半季，很多同分區的球隊都想打敗我們，能在享受比賽跟發揮團隊優勢之間取得平衡很重要，這就是我們想在季後賽有的表現。」

太空人
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