親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

不斷更新╱京都動畫工作室遭縱火 16死、10人心肺功能停止

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

運動筆記振作光憑跑步就能賺錢養家，還有這麼好的事？
健行筆記【裝備談】登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！氣象預報怎麼都不準?戶外人必看│天氣分析與應用
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

MLB／下雨拖延2.5小時 道奇佛瑞茲兩分砲奠勝基

2019-07-18 15:48聯合新聞網 綜合報導

培瑞茲關鍵全壘打。 美聯社
培瑞茲關鍵全壘打。 美聯社
分享
道奇作客費城比賽天空不作美，開賽沒幾局就遇雨，比賽因此拖延，讓雙方球員必須加班，不過道奇內野手佛瑞茲（David Freese）不希望比賽夜長夢多，7局下一記全壘打替球隊奠定勝基，終以7:2贏球。

這場道奇與費城人之戰，比賽才打至第3局，一度因雨延遲長達2小時37分鐘，不過，道奇球員可不想要「超時上班」，雖6局遭費城人2:2追平，但內野手佛瑞茲在7局下，轟出兩分砲，打破比賽僵局，隊友透納（Justin Turner）及赫南德茲（Enrique Hernandez）分別在8、9局延續攻勢，幫助球隊9局穩穩收下比賽，以64勝34敗持續獨走聯盟。

本場比賽因雨拖延，球員都渴望如期下班，打出致勝一棒的佛瑞茲說：「就是嘗試不要打到延長賽，很高興我們突破僵局，贏得比賽。」

至於道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則是將勝基部分歸功牛棚，此役總共換投6位投手，羅伯茲表示，「他們表現很棒，我也就是像打季後賽那樣在調度，這是場團隊的勝利」。

另一方面，費城人近期表現慘澹，近6場比賽就輸4場，距離國聯東區龍頭勇士有8.5場勝差，同時在爭取第二張外卡門票，以半場剩差落後釀酒人。本場費城打線也是慘不忍睹，直到6局下，靠著金格利（Scott Kingery）擊出中間方向安打，打擊才破蛋。

費城人總教練凱普勒（Gabe Kapler）為此頹勢表示：「我們沒時間難過，我們明天一大早還得到這裡來。」

加班東區
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25

MLB／陳偉殷中繼未失分 教士新秀擦身無安打賽

2019-07-18 10:00

MLB／主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要

2019-07-18 06:55

MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

2019-07-18 07:57

MLB／馬里斯尼克不怕噓敲3安 配柯爾7局11K大勝天使

2019-07-18 16:53

MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

2019-07-18 13:30

MLB／錯過無安打比賽 教士菜鳥：第六局後就在算

2019-07-18 12:10

MLB／連13場先發未勝 悲情達比修再拚60勝

2019-07-17 17:57

MLB／天使觸身球報復？ 太空人：別互相制裁

2019-07-17 17:43

MLB／該不該開放盜一壘？ 球員說法各異

2019-07-17 16:29

MLB／「別做這種大人」 球迷與小孩搶撈致勝球

2019-07-17 16:08

MLB／馬林魚撿到寶 日裔菜鳥山本喬丹4連勝

2019-07-17 15:14

MLB／今日戰績表 洋基單局6分逆轉秀美聯首支60勝

2019-07-17 14:47

MLB／集滿162場出賽 打者大谷創美聯紀錄

2019-07-17 14:44

MLB／凱許曼爆料 李維拉差點因基特被送到水手

2019-07-17 14:13

MLB／貝林格領道奇5轟 費城人哈波再見安搶鏡

2019-07-17 12:14

MLB／賈吉逆轉2分砲 沙巴西亞再「槓」光芒

2019-07-17 11:19

MLB／滾地球沒積極跑壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00
看更多

熱門文章

印尼羽賽／泰國女將望球興嘆 戴資穎直落二晉8

2019-07-18 11:49

MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

2019-07-18 07:57

NBA／阿茲海默症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59

NBA／讚嘆里拉德領導統御 懷塞德：簡訊像寫書

2019-07-17 18:20

MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

NBA／康特接厄文11號 華克盼綠衫軍邁向新時代

2019-07-18 09:34

印尼羽賽／苦戰3局扳倒超級丹 周天成驚險晉8強

2019-07-18 13:14

NBA／快艇補強大推手 衛斯特：這裡是最好球團

2019-07-17 17:39

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

男籃世界盃／死亡之組 2大NBA球星缺陣

2019-07-18 11:05

NBA／前球星看衰老東家 歐克利：尼克沒A咖

2019-07-17 16:28

NBA／為快艇、湖人效力？ 歐尼爾：兩隊我都不要

2019-07-18 11:13

MLB／主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要

2019-07-18 06:55

NBA／再同隊朗多與卡珍斯 戴維斯笑稱是詹皇加入我們

2019-07-18 12:46

MLB／陳偉殷中繼未失分 教士新秀擦身無安打賽

2019-07-18 10:00

中職／彭政閔超越張泰山 1076得分列史上第1

2019-07-17 23:06

NBA／交易無門 雷霆轉念盼保羅助年輕球員接班

2019-07-18 10:59

NBA／暴龍冠軍教頭諾斯領軍 加拿大公佈世界盃名單

2019-07-18 09:17

世大運／喜摘兩金 蘇柏亞：不知有國光獎金

2019-07-17 17:11

MLB／天使觸身球報復？ 太空人：別互相制裁

2019-07-17 17:43

NBA／「球哥」湖人夢碎 品牌商品賤賣準備收？

2019-07-18 13:39

中職／彭政閔得分1076破紀錄 兄弟延長10局輸球

2019-07-17 23:30

港口盃／中華隊勝日本 預賽排第1晉級

2019-07-17 22:45

印尼羽賽／廖蘇配僅存雙打台將 天、后第二輪接棒搶勝

2019-07-17 21:51

NBA／鵜鶘換來湖人3小將 哈特請求別再送走我

2019-07-18 13:37

NBA／奪冠後失兩大主力 暴龍主帥稱未來難評估

2019-07-18 13:32

MLB／連13場先發未勝 悲情達比修再拚60勝

2019-07-17 17:57

日職／首勝後休6天再上 陳冠宇11球解決西武3人

2019-07-17 20:15

羽球／不敵衛冕軍 中華隊聽障世錦賽摘銀

2019-07-17 19:28

NBA／合體知名娛樂經紀公司 詹皇經紀團隊再創高峰

2019-07-18 10:30

NBA／曾被男同志指控劈腿 哈沃德：我非同性戀

2019-07-17 17:34

中職／恰恰跑回1076分 超越泰山獨居得分王

2019-07-17 23:54

日職／陽岱鋼戰養樂多3支1 坂本勇人雙響砲仍輸

2019-07-17 20:51

中職／蘇智傑轟垮尼克斯 獅隊第1600勝到手

2019-07-17 23:06

夏季甲子園 ／佐佐木朗希時速155火球無安打比賽

2019-07-18 12:43

MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

2019-07-18 13:30

日職／陽岱鋼扛先發5棒 幫巨人拚6連勝

2019-07-17 17:04

世足賽／預賽分組 中華隊抽籤不好也不差

2019-07-18 11:05

中職／羅里奇傷後首度先發 助獅奪1600勝

2019-07-18 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top