MLB／下雨拖延2.5小時 道奇佛瑞茲兩分砲奠勝基

2019-07-18 15:48 聯合新聞網 綜合報導



培瑞茲關鍵全壘打。 美聯社 分享 facebook 道奇作客費城比賽天空不作美，開賽沒幾局就遇雨，比賽因此拖延，讓雙方球員必須加班，不過道奇內野手佛瑞茲（David Freese）不希望比賽夜長夢多，7局下一記全壘打替球隊奠定勝基，終以7:2贏球。

這場道奇與費城人之戰，比賽才打至第3局，一度因雨延遲長達2小時37分鐘，不過，道奇球員可不想要「超時上班」，雖6局遭費城人2:2追平，但內野手佛瑞茲在7局下，轟出兩分砲，打破比賽僵局，隊友透納（Justin Turner）及赫南德茲（Enrique Hernandez）分別在8、9局延續攻勢，幫助球隊9局穩穩收下比賽，以64勝34敗持續獨走聯盟。

本場比賽因雨拖延，球員都渴望如期下班，打出致勝一棒的佛瑞茲說：「就是嘗試不要打到延長賽，很高興我們突破僵局，贏得比賽。」

至於道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則是將勝基部分歸功牛棚，此役總共換投6位投手，羅伯茲表示，「他們表現很棒，我也就是像打季後賽那樣在調度，這是場團隊的勝利」。

另一方面，費城人近期表現慘澹，近6場比賽就輸4場，距離國聯東區龍頭勇士有8.5場勝差，同時在爭取第二張外卡門票，以半場剩差落後釀酒人。本場費城打線也是慘不忍睹，直到6局下，靠著金格利（Scott Kingery）擊出中間方向安打，打擊才破蛋。

費城人總教練凱普勒（Gabe Kapler）為此頹勢表示：「我們沒時間難過，我們明天一大早還得到這裡來。」