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MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

2019-07-18 13:30中央社 台北18日綜合報導

朱立人開轟。 擷圖自球隊推特
朱立人開轟。 擷圖自球隊推特
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印地安人2A的朱立人今天轟出2分全壘打，本季第5轟出爐，也是球隊唯一有攻下分數的選手；紅襪3A的林子偉雖然4打數沒有敲出安打，不過第5局和隊友演出雙盜壘。

印地安人2A對老虎2A的比賽，朱立人先發打第8棒，擔任捕手。1局下老虎2A就靠著皮尼羅（DanielPinero）轟出3分全壘打，先馳得點。2局上朱立人也轟出2分全壘打，幫助印地安人2A追到僅剩1分落後。

朱立人第5局吞下三振，第7局擊出三壘飛球出局，印地安人2A也沒辦法再攻下分數，終場就以2比6落敗。總計朱立人3打數敲出1支安打，是一支2分砲，本季第5轟出爐，目前打擊率2成29，長打率3成57。

紅襪3A的林子偉，在連續2場有安打演出後，今天先發打第2棒，擔任游擊手，4打數沒有敲出安打，吞下1次三振，有1次雙殺打，守備上則有1次失誤。

不過第5局林子偉因野手選擇上壘後，與三壘跑者演出雙盜壘，紅襪3A以1比1追平；但7局上紅人3A攻下5分大局，8局上也得到2分，終場紅襪3A以1比8敗給紅人3A，目前林子偉打擊率2成31。

朱立人林子偉紅襪
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