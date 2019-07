MiLB／朱立人敲本季第5轟 林子偉演出雙盜壘

朱立人開轟。 擷圖自球隊推特 分享 facebook 印地安人2A的朱立人今天轟出2分全壘打,本季第5轟出爐,也是球隊唯一有攻下分數的選手;紅襪3A的林子偉雖然4打數沒有敲出安打,不過第5局和隊友演出雙盜壘。

印地安人2A對老虎2A的比賽,朱立人先發打第8棒,擔任捕手。1局下老虎2A就靠著皮尼羅(DanielPinero)轟出3分全壘打,先馳得點。2局上朱立人也轟出2分全壘打,幫助印地安人2A追到僅剩1分落後。

朱立人第5局吞下三振,第7局擊出三壘飛球出局,印地安人2A也沒辦法再攻下分數,終場就以2比6落敗。總計朱立人3打數敲出1支安打,是一支2分砲,本季第5轟出爐,目前打擊率2成29,長打率3成57。

紅襪3A的林子偉,在連續2場有安打演出後,今天先發打第2棒,擔任游擊手,4打數沒有敲出安打,吞下1次三振,有1次雙殺打,守備上則有1次失誤。

不過第5局林子偉因野手選擇上壘後,與三壘跑者演出雙盜壘,紅襪3A以1比1追平;但7局上紅人3A攻下5分大局,8局上也得到2分,終場紅襪3A以1比8敗給紅人3A,目前林子偉打擊率2成31。

The RubberDucks strike back with C Li-Jen Chu's 2-RUN HOME RUN!



MID 2 | Erie 3 | Akron 2



📷@AIPphoto pic.twitter.com/NHGXF5gmFl