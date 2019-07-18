MLB／錯過無安打比賽 教士菜鳥：第六局後就在算

2019-07-18 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



2015年選秀會由馬林魚挑中，派戴克（Chris Paddack）沒機會在馬林魚站上大聯盟，但他今天差點就身披教士球衣，對馬林魚演出無安打比賽，他坦言對這支球隊確實有些介意，但也感謝馬林魚當初挑選了他，「他們是第一支給我機會的球隊。」

派戴克此役投完前五局還是完全比賽，先在第六局因游擊手失誤而破功，第八局再因卡斯楚（Starlin Castro）的陽春砲敲碎無安打比賽，教士至今仍是大聯盟唯一一支不曾完成無安打比賽的球隊。

派戴克最終留下7.2局只被敲出1安打、失1分，送出8次三振，率場教士終場以3：2贏球；錯過隊史首場無安打比賽，派戴克確實有些遺憾，「第六局後，我就開始在算還有多少出局數了。」

扮演紀錄攪局者的卡斯楚說：「我們今天已經看了夠多直球了，我做好準備了。」這支陽春砲讓派戴克的無安打比賽挑戰停留在7局。

遭遇當年在選秀會上挑選自己的馬林魚，派戴克不諱言心裡有一點點疙瘩，「我心裡確實有點想法，他們是挑選我的球隊，我是在這裡開始成為一名職業球員。」但他也感謝馬林魚的青睞，「他們是第一支給我機會的球隊，看著這一切走到今天，感覺有些瘋狂。」