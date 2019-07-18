MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25 中央社 洛杉磯17日專電



張育成。 美聯社 分享 facebook 6月底達成生涯美國職棒大聯盟（MLB）初登場之後，打擊好手張育成近來手感正熱，今天在小聯盟3A的比賽敲出滿貫全壘打，成了球隊逆轉致勝的英雄。

透過轉播畫面，這支全壘打是角度較小的「平射砲」，速度很快，直接穿越左外野計分板與看台之間的空隙，飛出球場，看台上想要接球的觀眾一點機會都沒有。

23歲的張育成效力克里夫蘭印地安人3A的哥倫布快艇，今天客場出戰紐約洋基3A隊伍。6局上快艇2比4落後的局面，張育成這支滿貫紅不讓逆轉戰局，快艇終場9比4獲勝。

張育成今天擔任第5棒指定打擊，單場一支滿貫砲，外加一次盜壘成功，進帳4分打點。

他在今年季前就被看好能夠升上大聯盟，因受傷，歷經復健調整之後，6月28日成為歷來第16名站上大聯盟舞台的台灣球員。

儘管大聯盟只有2場短暫露臉，生涯大聯盟首安還沒出爐，但張育成自6月下旬復出以來，手感持續加溫，在小聯盟繳出亮眼成績，最近10場比賽打擊率高達0.375，有6場比賽單場2支安打。

上週才剛開轟，張育成今天又敲本季第1支滿貫砲，單場4分打點也是本季新高。

張育成7月手感正燙，14場比賽19支安打，包括5支二壘打、1支三壘打、2支全壘打，單月打擊率0.339、上壘率0.415、長打率0.571。

張育成能夠勝任多個守備位置，包括游擊、二壘、三壘，最大優勢是能把球送到各個位置的廣角打法，又有長程火力，在小聯盟單季最多24轟，本季仍有機會上大聯盟為球隊貢獻。