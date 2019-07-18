MLB／陳偉殷中繼未失分 教士新秀擦身無安打賽

2019-07-18 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



陳偉殷。 資料照(美聯社) 分享 facebook 投了七局的無安打比賽，教士超級新秀派戴克（Chris Paddack）成就隊史首場無安打比賽的美夢，遭卡斯楚（Starlin Castro）一棒擊碎，最終留下7.2局失2分退場；馬林魚旅美左投陳偉殷同場出賽，演出一局三上三下，馬林魚終場以2：3不敵教士。

派戴克本季首升大聯盟，就投出未來王牌的架式，賽前累積5勝4敗、防禦率2.84；今天教士在客場遭遇馬林魚，派戴克前五局投完仍維持完全比賽，第六局一開始就破功，但並非自己釀禍，而是因為游擊手塔蒂斯（Fernando Tatís Jr.）發生傳球失誤，降級為挑戰無安打比賽，隨後派戴克也投出保送。

派戴克接著以三記飛球出局搞定第七局，越接近無安打比賽，隊友在休息區內也離他越遠，但第八局首位打者卡斯楚就以陽春砲打破期待，馬林魚此役的第一支安打，讓派戴克停下挑戰無安打比賽的腳步。

Starlin Castro ends Chris Paddack’s no-hitter.



Padres' 50-year dry spell continues…



(via @Marlins)pic.twitter.com/EL8uUF92QB — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) July 18, 2019

無安打比賽確定成空後，派戴克再收兩出局數即被換下場，此役以94球投7.2局被敲1安打、無失分作收，原本離得遠遠的教士隊友們，也紛紛簇擁上來鼓勵小老弟。

目前大聯盟30隊裡，教士是唯一隊史上還沒有出現無安打比賽的球隊，此前共五度以無安打比賽進入第九局，但最終都功敗垂成，今天派戴克則在剩下六個出局數時破功。