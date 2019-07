MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

查普曼。 美聯社 分享 facebook 美國媒體報導才剛刊出數小時,洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)火速澄清,將在今冬逃脫合約、進入自由市場的傳聞「完全錯誤」,他也透過推特表明心意,寫下「100%洋基人」。

查普曼可在今年季後跳出最後兩年3400萬美元合約,近日被問到這個話題時,他以「還沒想過」一筆帶過;今天 the Athletic網站記者羅森索(Ken Rosenthal)報導指出,「百分之一百萬確信,查普曼將會進入自由市場,爭取更大一筆合約。」

今天洋基與光芒之戰延賽,但查普曼仍有要事要做,就是處理這則還火燙燙的新聞,他表示,「我甚至還沒跟經紀人討論過這個話題,就像我先前說的,我們還有重大任務在眼前,就是贏得美聯東區,以及贏得世界大賽冠軍。」

查普曼否認現階段傾向跳出合約,認為這是球季後才需要考慮的事,「當球季結束後,我會坐下來與我的經紀人聊聊這件事,但事實是我在洋基真的感覺很好,沒有理由去思考改變。」

「如果一切順利,我當然會想留在洋基。」查普曼主動提到與洋基之間的合約,自己在2021年將失去拒絕交易條款,「所以這是我無法控制的因素之一,但如果一切順利,我很想在這裡打完生涯。」他也透過推特表明心跡,留言寫著:「別相信從媒體那裡聽到的話,100%洋基人。」

Don’t always believe what you hear in the media. Yankee 100% pic.twitter.com/H1IcfO9V2s