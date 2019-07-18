MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

2019-07-18 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



查普曼。 美聯社 分享 facebook 美國媒體報導才剛刊出數小時，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）火速澄清，將在今冬逃脫合約、進入自由市場的傳聞「完全錯誤」，他也透過推特表明心意，寫下「100%洋基人」。

查普曼可在今年季後跳出最後兩年3400萬美元合約，近日被問到這個話題時，他以「還沒想過」一筆帶過；今天 the Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）報導指出，「百分之一百萬確信，查普曼將會進入自由市場，爭取更大一筆合約。」

今天洋基與光芒之戰延賽，但查普曼仍有要事要做，就是處理這則還火燙燙的新聞，他表示，「我甚至還沒跟經紀人討論過這個話題，就像我先前說的，我們還有重大任務在眼前，就是贏得美聯東區，以及贏得世界大賽冠軍。」

查普曼否認現階段傾向跳出合約，認為這是球季後才需要考慮的事，「當球季結束後，我會坐下來與我的經紀人聊聊這件事，但事實是我在洋基真的感覺很好，沒有理由去思考改變。」

「如果一切順利，我當然會想留在洋基。」查普曼主動提到與洋基之間的合約，自己在2021年將失去拒絕交易條款，「所以這是我無法控制的因素之一，但如果一切順利，我很想在這裡打完生涯。」他也透過推特表明心跡，留言寫著：「別相信從媒體那裡聽到的話，100%洋基人。」