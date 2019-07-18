MLB／小熊主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要
在小熊瑞格利球場前14場先發一勝難求，日籍投手達比修有終於在今天迎接主場首勝，他以六局無失分好投，率領小熊以5：2擊敗紅人，進帳他的本季第3勝、生涯第60勝，以及加盟小熊以來在主場的第一勝，賽後收下勝投紀念球，「會給老婆，可能吧！」達比修笑說：「但她可能不想要。」
達比修有去年以六年1.26億美元合約前進小熊，卻遲遲沒能在主場球迷面前奪下勝投，前14場主場先發累積0勝6敗、防禦5.42，在主場被噓的經驗從來沒少過。
小熊今天出戰紅人，達比修飆出一場無庸置疑的好投，先發六局只被敲出兩支安打，送出七次三振，包括第六局以一記97.8哩的直球讓普伊格（Yasiel Puig）揮空遭到三振，達比修激動的握拳大吼。
小熊打線的火力支援來得適時，布萊恩（Kris Bryant）在第一局就敲出陽春砲，羅素（Addison Russell）在第二局跟進補上陽春彈，海沃德（Jason Heyward）在第七局再以兩分打點二壘安打擴大領先，穩固達比修的勝投；紅人唯一攻勢出現在第八局，以四支串聯安打送回兩分。
達比修終於取得主場首勝，賽後也收下這顆得來不易的勝投紀念球，被問到打算如何收藏？他說：「我會給我老婆，可能。」隨後補上，「因為她可能不想要。」他也自評目前的狀態，「現在是120%，我不需要其他東西了，現在一切完美。」
達比修的保送問題長期存在，但在7月的三場出賽累積18.2局只有1次保送，包括此役6局無保送，他對此幽默回應：「我也覺得很驚訝。」總教練麥登（Joe Maddon）則說：「他在球與球之間的時間仍然花了點時間，但現在看來，他是以更好的方式運用那些時間。」
達比修的生涯勝場也在今天終於跨出一大步，他在賽前累積59勝，連續13場先發叩關都失敗，期間共12場無關勝敗，成為「勝投絕緣品」，終於在此役一吐怨氣，生涯60勝晉升亞洲第七人，跟進朴贊浩124勝、野茂英雄123勝、黑田博樹79勝、田中將大70勝、王建民68勝和岩隈久志63勝的行列；旅美左投陳偉殷去年球季已累積59勝，今年轉任後援投手，至今沒能進帳勝投。
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