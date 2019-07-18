MLB／小熊主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要

2019-07-18 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



在小熊瑞格利球場前14場先發一勝難求，日籍投手達比修有終於在今天迎接主場首勝，他以六局無失分好投，率領小熊以5：2擊敗紅人，進帳他的本季第3勝、生涯第60勝，以及加盟小熊以來在主場的第一勝，賽後收下勝投紀念球，「會給老婆，可能吧！」達比修笑說：「但她可能不想要。」

達比修有去年以六年1.26億美元合約前進小熊，卻遲遲沒能在主場球迷面前奪下勝投，前14場主場先發累積0勝6敗、防禦5.42，在主場被噓的經驗從來沒少過。

小熊今天出戰紅人，達比修飆出一場無庸置疑的好投，先發六局只被敲出兩支安打，送出七次三振，包括第六局以一記97.8哩的直球讓普伊格（Yasiel Puig）揮空遭到三振，達比修激動的握拳大吼。

小熊打線的火力支援來得適時，布萊恩（Kris Bryant）在第一局就敲出陽春砲，羅素（Addison Russell）在第二局跟進補上陽春彈，海沃德（Jason Heyward）在第七局再以兩分打點二壘安打擴大領先，穩固達比修的勝投；紅人唯一攻勢出現在第八局，以四支串聯安打送回兩分。

達比修終於取得主場首勝，賽後也收下這顆得來不易的勝投紀念球，被問到打算如何收藏？他說：「我會給我老婆，可能。」隨後補上，「因為她可能不想要。」他也自評目前的狀態，「現在是120%，我不需要其他東西了，現在一切完美。」

達比修的保送問題長期存在，但在7月的三場出賽累積18.2局只有1次保送，包括此役6局無保送，他對此幽默回應：「我也覺得很驚訝。」總教練麥登（Joe Maddon）則說：「他在球與球之間的時間仍然花了點時間，但現在看來，他是以更好的方式運用那些時間。」