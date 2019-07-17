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MLB／連13場先發未勝 悲情達比修再拚60勝

2019-07-17 17:57聯合報 記者藍宗標╱即時報導

小熊達比修怎麼投就是贏不了，已連13場先發未奪勝投。 美聯社
小熊達比修怎麼投就是贏不了，已連13場先發未奪勝投。 美聯社
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小熊隊明天對紅人隊三連戰最後一戰，日籍投手達比修有登板先發，最大目標當然是奪下本季第三勝、生涯第60勝，他已連續13場先發未勝，悲情程度在大聯盟先發投手數一數二。

達比修本季出賽19場，戰績2勝4敗、防禦率4.72，4月28日擊敗響尾蛇隊、奪下第二勝後，接下來連續十場無關勝敗，寫下隊史新紀錄，6月27日對勇士隊吞敗，再來兩戰又無關勝敗，怎麼投就是贏不了。

大聯盟明星賽結束後，達比修向小熊總教練麥登（Joe Maddon）自告奮勇，扛起後半季首戰先發重任，對海盜隊投六局，只被揮出兩支安打、無失分，儘管還是無緣勝投，優質表現讓麥登十分滿意。

大聯盟亞洲投手只有六人超過60勝，依序是朴贊浩124勝、野茂英雄123勝、黑田博樹79勝、田中將大70勝、王建民68勝、岩隈久志63勝；目前達比修、陳偉殷59勝並列亞洲第七，達比修拚了兩個多月還未達陣，陳偉殷轉任馬林魚隊後援投手，本季勝投仍未開張，加入「60勝俱樂部」也差臨門一腳。

達比修生涯前五季在遊騎兵、道奇隊累積56勝，去年改披小熊球衣至今，27場先發只投出3勝7敗，生涯合計59勝49敗、防禦率3.62。

小熊隊大聯盟陳偉殷
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