MLB／天使觸身球報復？ 太空人：別互相制裁

2019-07-17 17:43 聯合新聞網 綜合報導



馬里斯尼克(左)挨有報復意味的觸身球，自己也很清楚這點，反倒成了和事佬安撫普荷斯(中)。 美聯社 分享 facebook

天使捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）上周在本壘前遭太空人球員不當衝撞，肇事的馬里斯尼克（Jake Marisnick）今天作客洛杉磯聽了滿場噓聲，且有點「不意外」的挨了牛棚投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）的觸身球，賽後雙方皆為此表示看法。

今日天使7:2大勝太空人比賽，馬里斯尼克作客冤家主場被噓爆，六局上對上拉米瑞茲，右肩還挨了一記觸身球，事情一發生雙方休息區幾乎淨空，包括普荷斯（Albert Pujols）、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr. ）及韋蘭德（Justin Verlander）等球員在內爆發口水戰，所幸無肢體衝突。由於時間點太過敏感，被人聯想是天使報復太空人撞傷當家捕手。

不過賽後太空人教練辛區（A.J. Hinch）急忙喊冤，並表示替當今球員感到難過，他們必須面臨太多灰色地帶的事情，坦言有時候惡意的事情被允許，有時候又會受罰，自己的子弟兵就是收害者之一，與其讓球員互相制裁，不如明確訂定規則防範類似事件發生。

辛區也補充：「我希望球至少控制得好一點，球實在太高了。如果要砸選手，不應該投了兩個滑球，然後往頸部的地方扔。即便這是被允許的，也不應該這麼做。」

被砸的當事人馬里斯尼克同樣感到委屈，他說：「我並不希望這樣，在休士頓那場比賽很不幸，我感到抱歉。棒球有潛規則，來到這裡，遇到這種事，我認為球員應該尊重這些規則，希望拉米瑞茲好好想想，不論有心無意，畢竟我不是投球的人。」

然而投手拉米瑞茲也為自己叫屈，「我只是想投近身速球，但是失控了。他們是很棒的球隊，我只是想要表現強硬，不給他們打擊機會。」