MLB／該不該盜一壘？ 球員說法各異

2019-07-17 16:29 聯合新聞網 綜合報導



大聯盟在獨立聯盟試驗「盜一壘」新規定，日前就產生第一例，不過到底要不要盜一壘，球員看法各異。 美聯社 分享 facebook

美國職棒大聯盟與獨盟大西洋聯盟簽訂協議，讓大西洋聯盟實驗新規則，包括廣受討論的「盜一壘」，而14日出現首例；雖然聯盟有意推新制度，但各隊球員看法各不同。

效力於獨立聯盟南馬里蘭州藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）外野手湯瑪斯（Tony Thomas），14日對上蘭開斯特巡迴表演者隊（Lancaster Barnstormers）成功盜上一壘，為美國職棒首例，賽後他表示：「我知道當下壘包需要有人。」

被當作白老鼠的大西洋聯盟主席懷特（Rick White）對大聯盟的實驗持正面態度，他表示：「我知道不一定每個實驗規則都會搬到大聯盟」，但也對獨盟能對未來比賽走向有所影響感到驕傲。

除懷特發表意見，其他大聯盟選手也有各自不同的想法。天使準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）直接表明自己不會盜一壘，直言：「我有可能打出安打啊！我不可能去盜一壘，絕不。」，還逗趣補充：「就當作我是自私的人吧。」

如果是在普荷斯巔峰時期，你希望他盜一壘，還是留在打擊區敲全壘打？ 美聯社 分享 facebook

普荷斯的隊友佛列契（David Fletcher）第一時間先想了一下說：「每次都跑，只要知道自己能盜成功，我就會跑。」，但在更深思熟慮後，他改口：「絕不，絕對不會...吧，我不確定。」

至於內野手史戴拉（Tommy La Stella）則表示：「感覺很怪，因為你為了盜壘放棄打席。」

太空人懷特（Tyler White）則指出打者在面對頂尖終結者，投出2好球的絕對劣勢時，可考慮盜一壘，也表示季後賽數據不是重點，這時候就放手去跑，但世界大賽不應該指望投手失誤。