MLB／馬林魚撿到寶 日裔菜鳥山本喬丹4連勝

2019-07-17 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



菜鳥山本喬丹自6月13日登上大聯盟後四連勝，馬林魚真的撿到寶。 美聯社 分享 facebook

馬林魚隊今天在邁阿密主場對決教士隊，日裔美籍菜鳥投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）先發五局，被揮出四支安打、失三分奪勝，也是6月13日登上大聯盟後四連勝，仍然立於不敗之地，馬林魚終場12：7獲勝。

這位來自夏威夷的23歲好手，是在去年初葉力奇（Christian Yelich）交易案中，被釀酒人隊換到馬林魚，由於隊上王牌投手烏雷納（Jose Urena）進入60天傷兵名單，6月13日從2A直升大聯盟，這一個多月的表現讓教練團非常滿意。

山本喬丹本季出賽六場，生涯前五戰被安打數最多三支（連續四戰只被兩安），成為大聯盟1900年以來第三人，今天奪下生涯第四勝，也是隊史第三位新人球季開季四連勝的投手。

馬林魚首局攻下三分，山本喬丹二局上狀況不穩，投了33球被追平比數，馬林魚二局下再得四分，他在三局後回穩，投完五局用99球完成任務，本季防禦率從1.24升至1.59，還是夠水準。

山本升上大聯盟後，直球平均球速只有91英里，但變化球控球出色，利用速差擾亂打者節奏；他今天首次對決教士，二局上遇到大亂流是因曲球、滑球不穩，改以直球為主，全部用球數99球就有61顆四縫線直球，也收到贏球成效。