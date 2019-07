MLB／「別做這種大人」 球迷與小孩搶撈致勝球

小熊史瓦伯轟出再見全壘打,但一名大人卻和小球迷搶撈致勝球。 截圖自畫面 分享 facebook

小熊今日主場4:3險勝紅人,致勝功臣史瓦柏(Kyle Schwarber)10局打出再見轟,球飛至觀眾區,掀起一陣搶球爭奪戰,不過竟是一名大人,在跟兩名小孩爭搶。

小熊此役與紅人僵持10局,靠著史瓦柏10局下半擊出再見全壘打,成功4:3氣走對手;看著致勝球飛出,球員紛紛衝進場慶祝,另一方面坐在致勝球落點,左外野看台的球迷則是抓準時機,準備接球。球先是落在看台圍欄上,兩名小球迷看見球近在眼前,才剛要伸手去撈,就在此時,兩人中間竄出一名大人,好像看見獵物一樣,靠著身材優勢迅速搶走球。

這名大人似乎不覺得跟小孩搶球有些失禮,拿到球的當下還大喇喇把球舉起讓攝影機拍攝。事實上,小熊主場不只一次大人跟小孩搶球場面,去年7月小熊對紅雀比賽,球員將球拋給小球迷時,不小心丟歪掉至觀眾席地板,隨即被坐在後排大人撈走,大聯盟《Cut4》還發文提醒球迷「不要做這種人」。

When going to a baseball game, DON'T be this guy. pic.twitter.com/pAeiRN6Q2X