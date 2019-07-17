MLB／「別做這種大人」 球迷與小孩搶撈致勝球

2019-07-17 16:08 聯合新聞網 綜合報導



小熊史瓦伯轟出再見全壘打，但一名大人卻和小球迷搶撈致勝球。 截圖自畫面 分享 facebook

小熊今日主場4:3險勝紅人，致勝功臣史瓦柏（Kyle Schwarber）10局打出再見轟，球飛至觀眾區，掀起一陣搶球爭奪戰，不過竟是一名大人，在跟兩名小孩爭搶。

小熊此役與紅人僵持10局，靠著史瓦柏10局下半擊出再見全壘打，成功4:3氣走對手；看著致勝球飛出，球員紛紛衝進場慶祝，另一方面坐在致勝球落點，左外野看台的球迷則是抓準時機，準備接球。球先是落在看台圍欄上，兩名小球迷看見球近在眼前，才剛要伸手去撈，就在此時，兩人中間竄出一名大人，好像看見獵物一樣，靠著身材優勢迅速搶走球。

這名大人似乎不覺得跟小孩搶球有些失禮，拿到球的當下還大喇喇把球舉起讓攝影機拍攝。事實上，小熊主場不只一次大人跟小孩搶球場面，去年7月小熊對紅雀比賽，球員將球拋給小球迷時，不小心丟歪掉至觀眾席地板，隨即被坐在後排大人撈走，大聯盟《Cut4》還發文提醒球迷「不要做這種人」。

When going to a baseball game, DON'T be this guy. pic.twitter.com/pAeiRN6Q2X — Cut4 (@Cut4) July 22, 2018

不過事後小熊有補償該名孩童，送上內野手貝茲（Javier Baez）的簽名球當作「安慰獎」，但未必每個小球迷都那麼幸運，所以身為大人，或許靜靜看著小孩們開心撿起球的樣子，才是上策。