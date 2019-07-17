MLB／打者大谷創紀錄 天使回敬太空人觸身球

2019-07-17 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



寫下美聯第一位生涯前162場比賽，有35支以上全壘打、15次以上盜壘的打者。 美聯社 分享 facebook

天使在主場迎戰太空人，以7：2贏球收下近來的五連勝；今天剛好也是大谷翔平的搖頭娃娃日，他繳出四打數兩安打、帶有一分打點，打擊率為2成97。

天使發送大谷翔平的搖頭娃娃給入場觀眾，他也加碼回饋，前兩打席都敲出安打，一局下更帶有打點，也領軍開啓的六分大局，二局下他再敲安打上壘，並且跑出本季第六盜。

大谷翔平在賽前進行手術後第五度牛棚練投，在「投手大谷」回歸前，「打者大谷」先集滿相當於整季的162場出賽，並寫下美聯第一位生涯前162場比賽，有35支以上全壘打、15次以上盜壘的打者。

由於天使捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）上周在本壘前遭惡意衝撞，肇事的太空人球員馬里斯尼克（Jake Marisnick）今天遭受天使球迷的噓聲，他又在六局上挨了牛棚投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）的觸身球，直接砸在右肩，拉米瑞茲在賽後表示，「我只是想投個近身速球，卻失控了。」

馬里斯尼克當下是安靜走上壘，拉米瑞茲也留在投手丘，結果天使一壘手普荷斯（Albert Pujols）卻和一壘側的太空人休息區人員爆發言語衝突，比賽一度中斷，所幸人員並沒有爆發更大火花；有趣的是，馬里斯尼克反倒成了和事佬，不但揮手示意隊友退回，還將手搭在普荷斯的肩上進行安撫。