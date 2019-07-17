MLB／凱許曼爆料 李維拉差點因基特被送到水手

2019-07-17 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



如果當年李維拉(右)因基特(左)被交易至水手，恐怕洋基就沒有20世紀的5座冠軍了。 歐新社 分享 facebook

洋基前守護神李維拉（Mariano Rivera）在大聯盟生涯締造無人能敵的652次救援成功，並以史上第一位全票入選名人堂寫下歷史，不過洋基總管凱許曼（Brian Cashman）卻在今天揭露一件不為人知的過去，這位隊史傳奇差一點在1996年成為交易籌碼送到水手去，原因竟然是基特（Derek Jeter）在春訓的表現太差，讓球團對於他接班游擊手有所疑慮。

時空背景回到1996年的春訓基地，1995年在大聯盟有15場出賽經驗的基特，被預定從這一季正式接班游擊手 ，時任副總管的凱許曼回憶，「他太心急了，在1996年春訓看來表現不佳，所以我們需要交易來一位先發游擊手，佛明（Felix Fermin）是人選，但水手總管想要李維拉或威克曼（Bob Wickman）。」

凱許曼表示，他們花了三小時待在前教頭托瑞（Joe Torre）的辦公室，才總算說服前老闆史坦布納（George Steinbrenner）不要下手，最後史坦布納是憤然離開現場。

接下來的故事大家都知道了，李維拉留在洋基，用19年的生涯成為大聯盟最偉大的終結者，而基特也走出春訓低潮，並且在那年拿到美聯新人王，後來穿了20年的條紋球衣，成為「永遠的洋基隊長」，率隊奪下五座世界大賽冠軍。