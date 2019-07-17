MLB／貝林格領道奇5轟 費城人哈波再見安搶鏡

2019-07-17 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



費城人哈波在九局下貢獻再見安，單場貢獻五分打點，興奮的振臂讓頭髮飛揚！ 美聯社 分享 facebook

在道奇強打貝林格（Cody Bellinger）面前，哈波（Bryce Harper）以前國聯MVP的身分向後輩做示範，不但敲出直擊中外野攝影機方向的大號全壘打，還在九局下貢獻再見安，單場貢獻五分打點，率領費城人以9：8險勝。

比賽進入戲劇化的九局下半之前，兩隊先進行全壘打大賽，前兩局敲出三轟的費城人迅速要到六分，其中哈波在二局以三分砲痛打道奇布勒（Walker Buehler），個人在本季的第17轟，飛行距離長達458呎， 幫助費城人在單局攻下五分。

一度落後五分的道奇沒有放棄，全場共出現五發全壘打，逐漸討回領先，今年國聯MVP大熱門貝林格在四局上挹注一支兩分砲，個人的第34轟出爐，為坐穩聯盟全壘打王添本錢；貝提（Matt Beaty）在九局上跟進三分全壘打，替球隊取得8：6超前。

道奇在九局下派出守護神簡森（Kenley Jansen），抓到首名打者後，接下來卻連挨四支安打，其中金格利（Scott Kingery）在一、三壘有人時先打回一分，哈波隨後將球敲向中外野落地形成二壘安打 ，相繼送回一、二壘的跑者，也助費城人以9：8拿下逆轉勝。

哈波豪邁甩掉頭盔，振臂歡呼，和衝上場的隊友一同慶祝勝利，他說，「這就是棒球，和最強的終結者對抗總是有趣。」目前他在得點圈有人的打擊率為4成10，在國聯當中僅次於洛磯的亞瑞納多（Nolan Arenado）。

這場也是道奇隊史第二次有五人開轟卻輸掉比賽，前一次已經是1961年的往事；布勒先發六局雖然失六分，但只有兩分是責失，防禦率維持在3.44。