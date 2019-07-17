MLB／賈吉逆轉2分砲 沙巴西亞再「槓」光芒

2019-07-17 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



沙巴西亞和光芒打者爆發口角，雙方一度板凳清空。 美聯社 分享 facebook

洋基在主場迎戰光芒，老將沙巴西亞（CC Sabathia）繳出六局失三分的優質先發，不過以無關勝負作收，還和光芒打者爆發口角，雙方一度板凳清空；最終洋基靠著八局下的兩發全壘打共灌進六分，以8：3逆轉勝。

沙巴西亞在去年最後一場例行賽先發，對光芒蘇克瑞（Jesus Sucre）投出報復性觸身球，今天擦槍走火的對象換了人，六局上三振掉賈西亞（Avisail Garcia）後，應該換場的兩人卻一路槓上叫囂，洋基隊友葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）趕緊上前拉住「沙胖」，雙方板凳和牛棚全都清空。

CC Sabathia always wants to fight. How can you not like that? #PinstripePride pic.twitter.com/jVVnVfIkVf — ESNY (@EliteSportsNY) July 17, 2019

賈西亞不解為何沙巴西亞要怒瞪他，挑起兩人間的戰火，「真是不可理喻。」另一位光芒球員亞當梅斯（Willy Adames）也表示，不知道沙巴西亞在氣什麼，「他愛瞪人，如果你瞪回去他就會生氣，他是老將了，我認為他大概覺得沒人可以瞪他吧。」

賈吉一棒逆轉戰局。 美聯社 分享 facebook

洋基靠著英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和勒梅休（DJ LeMahieu）各自轟出的陽春砲，一路緊咬比數，八局下他們掌握大局的機會，先是賈吉（Aaron Judge）敲出兩分砲，一棒翻轉戰情，接下來的滿壘契機，葛瑞格里歐斯也沒有錯過，用滿貫全壘打讓比賽再無懸念。

洋基贏下光芒，兩隊間拉回六場勝差，繼續穩居美聯東區龍頭，加上去年賽季，他們已經連續175場得分，是大聯盟史上第四長紀錄。