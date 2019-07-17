親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

運動筆記2019黃金海岸馬拉松一路跑來
健行筆記一起成為山女孩！七大必知重點玉山前峰 - 山是家的延伸
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

MLB／賈吉逆轉2分砲 沙巴西亞再「槓」光芒

2019-07-17 11:19聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

沙巴西亞和光芒打者爆發口角，雙方一度板凳清空。 美聯社
沙巴西亞和光芒打者爆發口角，雙方一度板凳清空。 美聯社
分享

洋基在主場迎戰光芒，老將沙巴西亞（CC Sabathia）繳出六局失三分的優質先發，不過以無關勝負作收，還和光芒打者爆發口角，雙方一度板凳清空；最終洋基靠著八局下的兩發全壘打共灌進六分，以8：3逆轉勝。

沙巴西亞在去年最後一場例行賽先發，對光芒蘇克瑞（Jesus Sucre）投出報復性觸身球，今天擦槍走火的對象換了人，六局上三振掉賈西亞（Avisail Garcia）後，應該換場的兩人卻一路槓上叫囂，洋基隊友葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）趕緊上前拉住「沙胖」，雙方板凳和牛棚全都清空。

賈西亞不解為何沙巴西亞要怒瞪他，挑起兩人間的戰火，「真是不可理喻。」另一位光芒球員亞當梅斯（Willy Adames）也表示，不知道沙巴西亞在氣什麼，「他愛瞪人，如果你瞪回去他就會生氣，他是老將了，我認為他大概覺得沒人可以瞪他吧。」

賈吉一棒逆轉戰局。 美聯社
賈吉一棒逆轉戰局。 美聯社
分享

洋基靠著英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和勒梅休（DJ LeMahieu）各自轟出的陽春砲，一路緊咬比數，八局下他們掌握大局的機會，先是賈吉（Aaron Judge）敲出兩分砲，一棒翻轉戰情，接下來的滿壘契機，葛瑞格里歐斯也沒有錯過，用滿貫全壘打讓比賽再無懸念。

洋基贏下光芒，兩隊間拉回六場勝差，繼續穩居美聯東區龍頭，加上去年賽季，他們已經連續175場得分，是大聯盟史上第四長紀錄。

光芒洋基
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

MLB／滾地球沒積極跑壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07

MLB／聯盟跟進球衣贊助補丁 最快2022開放

2019-07-16 17:45

MLB／今日戰績表 貝林格雙響砲道奇大勝費城人

2019-07-16 14:48

MLB／楚奧特推出專屬簽名鞋 齊名傳奇小葛瑞菲

2019-07-16 14:26

MLB／百分打點日籍第二快 美記者發文讚揚大谷

2019-07-16 13:08

MLB／對洋基單場三響 光芒捕手寫罕見紀錄

2019-07-16 12:15

MLB／洋基王牌塞佛里諾復出近 不排斥轉任牛棚

2019-07-16 12:14

MLB／貝林格單場雙響 超車葉力奇登全壘打王

2019-07-16 11:39

MLB／字母哥訪洋基球場 巨人身材卻是棒球苦手

2019-07-16 11:11

MLB／洛磯被巨人血洗 自家球評「塗鴉」遮比數

2019-07-16 09:39

MLB／老牌工具人DFA 紅襪沒叫林子偉回大聯盟

2019-07-16 08:16

MLB／續寫連7年勝投紀錄 陳偉殷有2難關

2019-07-16 00:18

MLB／柳賢振7局無關勝負 道奇延長賽擊敗紅襪

2019-07-15 13:06

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

NBA／不捨兩功臣離隊 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

MLB／對洋基單場三響 光芒捕手寫罕見紀錄

2019-07-16 12:15

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

溫網／替約克維奇抱不平 貝克：他值得更多尊敬

2019-07-16 15:11

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-16 16:45

NBA／騎士裁掉史密斯 傳湖人不感興趣

2019-07-16 15:15

瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26

NBA／庫班「洩密」遭罰 火箭老闆違規也傷荷包

2019-07-16 14:29

瓊斯盃／前NBA柏克曼領銜 菲律賓宰南韓保不敗金身

2019-07-16 19:42

MLB／百分打點日籍第二快 美記者發文讚揚大谷

2019-07-16 13:08

瓊斯盃／NBA G聯盟圓夢 南韓李大成稱華格納貴人

2019-07-16 20:09

中職／悍將挖韓職經驗洋投 還當過張育成2A隊友

2019-07-17 09:31

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

印尼羽賽／只花35分鐘 周天成輕鬆闖頭關

2019-07-16 14:06

NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

MLB／聯盟跟進球衣贊助補丁 最快2022開放

2019-07-16 17:45

MLB／滾地球沒積極跑壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07

NBA／灰熊新秀摘夏聯雙MVP 八村壘入選第二隊

2019-07-16 23:40

印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭不會為他改變打法

2019-07-17 09:42

MLB／洋基王牌塞佛里諾復出近 不排斥轉任牛棚

2019-07-16 12:14

溫網／謝淑薇分享奪冠喜悅 還幫球迷科普小知識

2019-07-16 18:12

瓊斯盃／歸化洋將不夠 日混血大軍壓境

2019-07-16 23:38

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34

溫網／新科冠軍哈蕾普 獲頒羅馬尼亞之星

2019-07-16 21:11

日職／暌違306天再登板 松坂對阪神5局失2分

2019-07-16 19:23

港口盃／朱益生飆8K卻一局爆 中華輸荷蘭吞首敗

2019-07-17 08:54

中職／高雄球迷這回沒塞車 都來看恰恰了

2019-07-16 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top