MLB／賈吉逆轉2分砲 沙巴西亞再「槓」光芒

沙巴西亞和光芒打者爆發口角,雙方一度板凳清空。 美聯社 分享 facebook

洋基在主場迎戰光芒,老將沙巴西亞(CC Sabathia)繳出六局失三分的優質先發,不過以無關勝負作收,還和光芒打者爆發口角,雙方一度板凳清空;最終洋基靠著八局下的兩發全壘打共灌進六分,以8:3逆轉勝。

沙巴西亞在去年最後一場例行賽先發,對光芒蘇克瑞(Jesus Sucre)投出報復性觸身球,今天擦槍走火的對象換了人,六局上三振掉賈西亞(Avisail Garcia)後,應該換場的兩人卻一路槓上叫囂,洋基隊友葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)趕緊上前拉住「沙胖」,雙方板凳和牛棚全都清空。

