MLB／滾地球沒積極跑一壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



費城人三壘手法蘭柯（Maikel Franco）今天沒在主場迎戰道奇的先發名單，總教練卡普勒（Gabe Kapler）不諱言表示，昨天三局下在兩人出局的滿壘局面，法蘭柯敲出滾地球後，卻沒有積極跑向一壘，因此今天罰他坐板凳。

與道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）纏鬥了九顆球後，法蘭柯最後將73哩的曲球揮成三壘方向滾地球，讓克蕭解除滿壘危機，道奇終場也以2：16慘敗。

多虧了法蘭柯的慢跑，讓道奇三壘手透納（Justin Turner）能多墊了幾步，調整好再出手，這一幕被卡普勒記在心中，「大家都知道遇到這種情況，我過去通常不會嚴厲處置，把球員拔除先發，這次是因為我明明已經在6月講過類似的事，跟他們說這種事無法接受，所以我認為現在是對的時間做出改變。」

卡普勒今天甚至把法蘭柯叫到辦公室，給他看當時的影片，法蘭柯也回以歉意，解釋自己昨晚也因此事沒睡好，「他也提到鼠蹊部有些緊繃的現象，所以我更無法排他先發，雖然他說今天做好準備出賽，我回絕說不行，因為昨天沒有做出一百分的努力，他接受了。」

游擊手塞古拉（Jean Segura）今天同樣缺席先發陣容，卡普勒解釋他是因為腳踝挫傷，獲得一天休兵，「我還問他如果今天打到15局，在滿壘情況下打得出來嗎？他回答沒問題，我只要跳上一壘就可以了。」